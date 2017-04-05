В Росгвардии рассказали, как ОМОН обезвредил бомбу на "Площади Восстания"

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти рассказали, как была обезврежена бомба, оставленная террористом на станции метро "Площадь Восстания".

— Поступило сообщение о том, что в вестибюле станции у эскалатора рядом с переходом на станцию "Маяковская" обнаружен подозрительный предмет — бесхозная чёрная сумка. Все пассажиры были эвакуированы с платформы станции, поезда следовали без остановок. На место обнаружения незамедлительно выехала дежурная группа (в составе четырёх человек) инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, — сообщили в Росгвардии.

Бомбу на станции метро "Площадь Восстания" обезвредили взрывотехники ОМОНа Фото: © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Для минимизации возможных последствий взрывотехники с помощью сапёрной кошки переместили подозрительный предмет в наиболее безопасное место — за одну из колонн платформы. После этого сумка была вскрыта.

— В результате осмотра сотрудники Росгвардии установили, что в сумке находится самодельное взрывное устройство, состоящее из металлического корпуса цилиндрической формы, взрывчатого вещества, детонатора и поражающих элементов (металлических шариков). Так как через станцию метрополитена, не останавливаясь, проезжали поезда с людьми, промедление в нейтрализации взрывного устройства могло повлечь тяжкие последствия. Старшим группы — старшим инженером-сапёром — было принято решение о незамедлительном обезвреживании данного устройства. Устройство было расснаряжено взрывотехниками ОМОНа на месте обнаружения, — сообщили в Росгвардии.