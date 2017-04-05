"Это дно". Захарова прокомментировала материал Washington Post о теракте в метро

В ходе сегодняшнего брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ужасными суждения журналиста газеты Washington Post о реакции Запада на теракт в Петербурге.
Не обошлось и без ужасных суждений: "Россиянам не дождаться такой же реакции, как на теракт в Лондоне". Washington Post. Давайте анализировать не только теракт, но и национальность погибших. Это уже дно, дальше некуда
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: © L!FE
Отметим, ранее Захарова уже раскритиковала в своём "фейсбуке" другое издание, Washington Times, за то, что в заметке о теракте стояло фото с протестов, прошедших 26 марта в Москве.
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