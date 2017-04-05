"Это дно". Захарова прокомментировала материал Washington Post о теракте в метро

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"Это дно". Захарова прокомментировала материал Washington Post о теракте в метро

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Фото: © REUTERS/Anton Vaganov

Ранее американское издание опубликовало материал, в котором отмечалось, что в Европе едва ли не равнодушно отнеслись к ЧП в метро.

В ходе сегодняшнего брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ужасными суждения журналиста газеты Washington Post о реакции Запада на теракт в Петербурге.

<p>Фото: Washington Post</p>

Не обошлось и без ужасных суждений: "Россиянам не дождаться такой же реакции, как на теракт в Лондоне". Washington Post. Давайте анализировать не только теракт, но и национальность погибших. Это уже дно, дальше некуда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: © L!FE

Отметим, ранее Захарова уже раскритиковала в своём "фейсбуке" другое издание, Washington Times, за то, что в заметке о теракте стояло фото с протестов, прошедших 26 марта в Москве.

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