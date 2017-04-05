Минтранс наградил сотрудников петербургского метро за действия во время теракта

В Министерстве транспорта РФ 5 апреля наградили троих сотрудников Петербургского метрополитена, благодаря которым удалось избежать гораздо большего количества жертв во время теракта 3 апреля. Им вручили госнаграду "Почётный работник транспорта".

Наградой отметили действия дежурной по станции Нины Шмелёвой, которая организовала эвакуацию пассажиров со станции "Технологический институт".

— Я действовала как было положено — по инструкции. Сначала надо было попросить всех пассажиров уйти со станции, кто был в состоянии. Поэтому первая моя команда была, чтобы дежурный перекрыл переход со станции "Технологический-2" на "Технологический-1". Ждали, пока уйдут все пассажиры. Паники не было, всё было организовано и дружно. Ни работники, ни люди не растерялись и помогали. До приезда скорой мы перевязывали раны как могли. Самое страшное — такое большое количество пострадавших людей. Но я не имела права показывать людям растерянность, — вспоминает Шмелёва.

Госнаграду вручили инспектору Альберту Сибирских, который обнаружил взрывное устройство на "Площади Восстания" и дал сигнал к закрытию станции для пассажиров.

— Был обыкновенный день. Я работал на обходе станции, обнаружил предмет и вовремя доложил. Я часто вижу бесхозные предметы — пассажиры оставляют чемоданы, пакеты, сумки. Это было на переходе — в этом месте самое большое скопление людей. Я не подпускал пассажиров к этой сумке, — говорит инспектор метрополитена.

Минтранс отметил и действия машиниста электропоезда Александра Каверина. Именно он вывел повреждённый взрывом состав из задымленного тоннеля на станцию "Технологический институт", что позволило пассажирам выбраться из вагонов на платформу.

— Что произошло — поняли только на станции. Был хлопок — сообщил сразу диспетчеру. Приняли решение вывести поезд на станцию, её было видно уже. Сразу по прибытии были все двери открыты. Они не открылись только там, где произошёл взрыв. При выходе из вагонов те, кто остались живы, пошли на помощь тем, кто находился в том вагоне. Я хочу выразить благодарность сегодня тем людям, которые не бросили, не убежали, а стали оказывать помощь первыми, — отметил Каверин.