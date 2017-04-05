На здании мэрии Кракова повесили флаг РФ в память о жертвах теракта в Петербурге

Сегодня городская администрация Кракова решила выразить солидарность родственникам погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга и вывесила российский триколор на здании мэрии.

Мэрия Кракова вывесила российский триколор на своём здании в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге Фото: © Flickr/Santa Fe Relocation Services

Нужно заметить, что Санкт-Петербург является городом-побратимом Кракова, поэтому жители польского города так трепетно воспринимают трагедию, случившуюся в Петербурге.