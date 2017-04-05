На здании мэрии Кракова повесили флаг РФ в память о жертвах теракта в Петербурге

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На здании мэрии Кракова повесили флаг РФ в память о жертвах теракта в Петербурге

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Сегодня городская администрация Кракова решила выразить солидарность родственникам погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга и вывесила российский триколор на здании мэрии.

Мэрия Кракова вывесила российский триколор на своём здании в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

Нужно заметить, что Санкт-Петербург является городом-побратимом Кракова, поэтому жители польского города так трепетно воспринимают трагедию, случившуюся в Петербурге.

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