Опознаны все погибшие при теракте в Санкт-Петербурге

В Следственном комитете России сообщили, что установлены личности всех погибших при теракте в петербургском метро. Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сегодня была идентифицирована Мария Невнержицкая, а также Юлия Красикова и Дмитрий Мазанов.
Следователи продолжают выдачу тел жертв теракта родственникам и близким.
Стоит отметить, что также работники ведомства отправили на экспертизу самодельное взрывное устройство, которое сотрудник Росгвардии обезвредил на станции "Площадь Восстания".
Напомним, взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. При теракте погибло 14 человек, в том числе и сам смертник Акбаржон Джалилов, личность которого установили благодаря экспертизе ДНК.
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