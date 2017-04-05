Опознаны все погибшие при теракте в Санкт-Петербурге

Следователи установили, что жертвами взрыва стали 13 человек, 14-й погибший — смертник Акбаржон Джалилов.

​В Следственном комитете России сообщили, что установлены личности всех погибших при теракте в петербургском метро. Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сегодня была идентифицирована Мария Невнержицкая, а также Юлия Красикова и Дмитрий Мазанов.

Следователи продолжают выдачу тел жертв теракта родственникам и близким.

Стоит отметить, что также работники ведомства отправили на экспертизу самодельное взрывное устройство, которое сотрудник Росгвардии обезвредил на станции "Площадь Восстания".

Напомним, взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. При теракте погибло 14 человек, в том числе и сам смертник Акбаржон Джалилов, личность которого установили благодаря экспертизе ДНК.