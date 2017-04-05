Следователи заявили, что не просили уволить "смертника в шапочке"

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Следователи заявили, что не просили уволить "смертника в шапочке"

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Фото: ©L!FE

Сотрудники СУ СК РФ по ХМАО опровергли сообщения СМИ о том, что просили нижневартовского работодателя уволить с работы уроженца Башкирии Андрея Никитина, которого с подачи ряда СМИ сначала объявили наиболее вероятным организатором теракта в питерском метро.

— Информация о том, что сотрудники регионального следственного управления обратились к работодателю Никитина в городе Нижневартовске с просьбой о его увольнении, которая была опубликована в ряде СМИ, не соответствует действительности, — отметила представитель окружного Следственного управления СКР по ХМАО Алина Никифорова.

Сам Андрей Никитин признавался, что из-за того, что СМИ объявили его подозреваемым в совершении теракта, у него сильно осложнилась жизнь. Его не только сняли с рейса из Москвы в Оренбург, но и задерживали ещё раз в столице. Стоит отметить, что почти сразу после взрыва мужчине даже пришлось явиться в полицию, чтобы доказать, что он не является террористом.

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