Следователи заявили, что не просили уволить "смертника в шапочке"

Сотрудники СУ СК РФ по ХМАО опровергли сообщения СМИ о том, что просили нижневартовского работодателя уволить с работы уроженца Башкирии Андрея Никитина, которого с подачи ряда СМИ сначала объявили наиболее вероятным организатором теракта в питерском метро.

— Информация о том, что сотрудники регионального следственного управления обратились к работодателю Никитина в городе Нижневартовске с просьбой о его увольнении, которая была опубликована в ряде СМИ, не соответствует действительности, — отметила представитель окружного Следственного управления СКР по ХМАО Алина Никифорова.

Сам Андрей Никитин признавался, что из-за того, что СМИ объявили его подозреваемым в совершении теракта, у него сильно осложнилась жизнь. Его не только сняли с рейса из Москвы в Оренбург, но и задерживали ещё раз в столице. Стоит отметить, что почти сразу после взрыва мужчине даже пришлось явиться в полицию, чтобы доказать, что он не является террористом.