Обнародован полный список погибших в теракте в Петербурге

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Обнародован полный список погибших в теракте в Петербурге

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Фото:© РИА Новости/Сергей Ким

Следователи установили, что жертвами взрыва стали 13 человек, 14-й погибший — смертник Акбаржон Джалилов.

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991

10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991

12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990

13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения не известна)

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