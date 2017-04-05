Обнародован полный список погибших в теракте в Петербурге

Следователи установили, что жертвами взрыва стали 13 человек, 14-й погибший — смертник Акбаржон Джалилов.
1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996
2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996
3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998
4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966
5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990
6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945
7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991
8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950
9) Петров Денис Романович, 27.12.1991
10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000
11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991
12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990
13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения не известна)
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