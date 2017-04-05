В больницах Петербурга остаются 55 пострадавших при взрыве в метро

По состоянию на вечер 5 апреля в больницах Петербурга остаются 55 пострадавших в результате теракта в метро. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

— Состояние троих из них оценивается медиками как крайне тяжёлое, ещё шестерых — как тяжёлое. Одновременно с этим началась выписка пострадавших в связи с улучшением самочувствия: вчера был выписан один человек, сегодня до конца дня будет решён вопрос о выписке ещё одного пострадавшего, — говорится в сообщении.