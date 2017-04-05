Автор текста в Washington Post о теракте заявил, что Захарова не так его поняла

Журналист и автор заметки "Лондону соболезновал весь мир, тогда как ответом на теракт в Петербурге стала тишина" в газете Washington Post Адам Тейлор заявил Лайфу, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неправильно поняла посыл его материала.

Я не уверен, что Мария Захарова меня до конца поняла. Главная мысль статьи: Запад не оказывает должного внимания жертвам теракта в Санкт-Петербурге, как это было в случае с Лондоном, Парижем, Берлином. Это совершенно неправильно Журналист Washington Post Адам Тейлор Фото: twitter

Russians were killed in a terrorist attack. Where was the international outcry? https://t.co/BSyVJtrhLl — Adam Taylor (@mradamtaylor) 5 апреля 2017 г.

Тейлор отметил, что он просто заметил разницу в реакции мирового сообщества на теракты в Петербурге и в Лондоне и написал о ней.

— Неправильно судить страну по политическим взглядам в случае, когда погибли простые граждане России, — добавил Тейлор.

Напомним, ранее Мария Захарова назвала ужасными суждения журналиста газеты Washington Post о реакции Запада на теракт в Петербурге.