В больницах остаётся 51 пострадавший при взрыве в петербургском метро

По состоянию на 6 апреля в больницах остаётся 51 пострадавший при теракте в петербургском метро. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Состояние трёх пострадавших медики оценивают как крайне тяжёлое, пять человек находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных пациентов оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

Вице-губернатор также сообщила, что пострадавшая при взрыве девочка сейчас находится в больнице им. Раухфуса. Её состояние оценивается как удовлетворительное. Скорее всего, её выпишут из клиники до конца текущей недели.

По данным Митяниной, на данный момент опознаны тела 12 погибших. Между тем накануне Следственный комитет сообщил, что установлены личности всех жертв теракта.