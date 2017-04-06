"Заслуживает награды". Петербуржцы ищут женщину, помогавшую раненным в метро

Пользователи Сети ищут петербурженку, которая помогала раненным при теракте в метро.

— Эта женщина заслуживает награды. На всех видео, снятых очевидцами трагедии, она подходила и оказывала помощь практически каждому пострадавшему. Друзья, давайте общими силами попробуем её найти, — говорится в одной из групп в соцсети "ВКонтакте".

Женщина, в частности, попала на видео, снятое петербуржцем Максимом, который также оказывал помощь пострадавшим при теракте.

— Везде эта женщина, она просто на всех видео, она бегает от раненого к раненому как мать родная. И машиниста наградили, и дежурную наградили, и ещё кого-то. А эту женщину... даже имя её никто не знает. Вот пострадавшие выйдут из больницы — они даже спасибо никому сказать не смогут. Просто мне кажется, было бы логично хотя бы имя её узнать. Может, кто-то петицию какую-то подаст о награде, — рассказала инициатор поисков Наталья.