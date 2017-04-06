Петербург после взрыва: пробки, эвакуации и злоключения "смертника в шапочке"

Город после теракта захлестнула волна сообщений о безнадзорных пакетах, жители и сотрудники правоохранительных органов вынужденно перестраховываются.

После теракта в Петербурге по несколько раз в день закрывают станции метрополитена и выпроваживают на улицу посетителей торговых центров. В четверг, в частности, взрывотехникам пришлось эвакуировать "Адмиралтейскую", проверять Кузнечный рынок, оцеплять остановку наземного транспорта на Савушкина — и это далеко не полный список. В большинстве случаев речь идёт о забытых пакетах и сумках, однако на станции "Приморская" внимание привлёк мужчина с муляжом гранаты.

С момента трагедии прошло всего три дня, в городе траур, и мысли большинства жителей то и дело возвращаются к тому, что случилось в понедельник. Неудивительно, что падение облицовки дома на проспекте Солидарности первоначально приняли за новые взрывы. Два хлопка стали, видимо, результатом просчёта то ли строителей, то ли ремонтников, но, на счастье, на этот раз пострадали лишь припаркованные у здания автомобили.

Большой общественный резонанс вызвали и личные потрясения в жизни капитана ВДВ в запасе Андрея Никитина, принявшего ислам после службы в Чечне и сменившего имя на Ильяс. Сразу после теракта некоторые СМИ назвали его вероятным виновником взрыва — фотографии мужчины с характерной бородой и в шапочке быстро облетели социальные сети. Никитин лично явился в полицию и заявил о своей невиновности. Однако уже после того как ошибка стала известна, мужчину ещё раз "по привычке" задержали, теперь в Москве.

Одному из исламских порталов Никитин пожаловался, что другие пассажиры отказывались лететь с ним вместе в самолёте, а работодатель заявил об увольнении. К счастью, как минимум последнее оказалось неправдой. В АО "Самотлорнефтепромхим", где мужчина работает водителем, Лайфу заявили, что увольнять его не за что.

История с банальным пьяным поджогом в маленькой деревне на территории Ленобласти также неожиданно попала в эпицентр внимания социальных сетей. Якобы мотивом преступления послужили подозрения мужчины о том, что в дачном населённом пункте появились "моджахеды".

Четвёртый день подряд движение по магистралям Петербурга осложняют огромные пробки. Автомобилисты стараются по возможности пользоваться личным транспортом и не спешат возвращаться в метро. Как отмечают психологи, такая ситуация может продолжаться ещё на протяжении двух недель.