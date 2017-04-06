Не хотела попадать в объектив. Но получилось так, что всё-таки засветилась

Петербуржцы нашли женщину, которая помогала раненным в результате теракта в метро и попала на запись, сделанную одним из очевидцев трагедии. Юлия Валуева рассказала Лайфу, что происходило в подземке в первые минуты после взрыва.

— Я вышла на "Технологическом институте" и пошла к переходу. И в этот момент как раз поезд заходил на перрон. Я увидела, что люди начали выбивать стёкла, все в крови несутся мимо меня. Я развернулась под потоком этой толпы к лестнице, а потом меня просто осенило: "А ты-то куда вообще идёшь? Ты медик! Ты не имеешь права вообще никуда идти". Я развернулась, меня попытался работник метро вытолкнуть как бы вместе с толпой. Но я закричала: "Куда вы меня выталкиваете вообще, выгоняете, я медик!". Он сказал: "Медик — значит туда". И всё, он меня уже отправил к пострадавшим. То есть я настояла, чтобы там остаться, — рассказала Юлия.

По её словам, для того чтобы остановить кровотечения у потерпевших, сначала приходилось использовать подручные средства.

— Снимали вместе с молодым человеком шнурки, ремни с людей, которые пострадали. Использовали их как жгуты. Потом спустили аптечки нам и мы накладывали уже шины и нормальные жгуты, — говорит Юлия.

Попадать в объективы камер она не хотела.

— Я попросила потом уже работников правоохранительных органов вывести так, чтобы мимо корреспондентов убежать, потому что не хотела попадать в объектив. Но получилось так, стечение обстоятельств, что всё-таки засветилась, — рассказала Юлия.

Она отметила, что оказалась в подземке именно в это время во многом случайно — задержалась на час на деловой встрече.

Сейчас Юлия медик в автобусном парке одной из транспортных компаний, но раньше работала в хирургии. Воспитывает троих детей: старшая дочь учится в университете, средний сын будет поступать в вуз в этом году, а младший учится в школе.