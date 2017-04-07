Басманный суд решает вопрос об аресте подозреваемых по делу о теракте в метро

В Басманный суд Москвы доставлены двое подозреваемых в причастности к теракту, совершённому в метро Санкт-Петербурга. Судья рассмотрит ходатайство следствия об их аресте.

Речь идёт о Шохисте Каримове и Содике Ортикове. Они проходят следствие по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия. Ещё шесть их предполагаемых сообщников задержаны в Петербурге.

Ортиков своей вины не признает. У него накануне были найдены пистолет Макарова с патронами, две тротиловых шашки и граната. На суде он рассказал, что работал поваром в кафе. Женат, имеет дочь.

Напомним, взрыв на перегоне петербургского метро прогремел 3 апреля. Бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, включая самого смертника. Число пострадавших превысило 80 человек. В Москве на акцию в память о погибших накануне вышли десятки тысяч человек.