Смертник Джалилов перед взрывом звонил в Москву

Спецслужбы обнаружили у его собеседника оружие, боеприпасы, а также гранаты Ф-1 "Лимонка".

Перед тем как спуститься в петербургское метро, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов звонил таинственному собеседнику, после чего и привёл бомбу в действие в поезде. Об этом говорилось в постановлении Басманного суда об аресте гражданина Таджикистана Содика Ортикова.

Спецслужбы выяснили, что сразу после звонка Джалилова его собеседник позвонил Ортикову в Москву. Мужчину, работавшего поваром в подмосковном кафе, сразу начали проверять. 6 апреля спецназ ворвался в его жилище на улице Энтузиастов в подмосковном Одинцове и провёл обыск.

Там были найдены пистолет ПМ, патроны, две тротиловые шашки с запалами и граната Ф-1 "Лимонка". В суде мужчина заявил, что все найденные вещи принадлежали его соседу, который уехал в Таджикистан.

— Эти вещи не мои. Я 20 лет работаю в России и даже в армии не служил. Я простой работяга, — рассказал он в суде. Но суд оправданиям Ортикова не поверил и отправил его под арест — пока до 3 июня.

Дело в том, что после задержания Ортикова обыск продолжился у него на работе — в кафе "Лесное". На рабочем месте повара ничего подозрительного не нашли, но у его коллеги — нарезчицы овощей Шохисты Каримовой — в дамской сумочке обнаружили боевую гранату и детонаторы для тротиловых шашек, используемые в горном деле. Откуда взялись эти предметы и для чего предназначались, женщина обьяснить не смогла. В пятницу её также доставили в суд для ареста.

Соседи Ортикова в Одинцове рассказали, что вчера немало удивились обыску, проводимому в их доме. По их словам, участие в следственных действиях принимал спецназ, приехала бронетехника.

До этого на проживающих в техническом помещении мужчин никто не обращал особого внимания, считая, что они трудятся на близлежащих стройках.