Хирург: Сплочение России — единственный способ бороться с терроризмом

Сегодня в Севастополе прошла акция, посвящённая трагическим событиям в Санкт-Петербурге. Среди присутствующих был лидер Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов. Он отметил, что считает сплочение России единственным возможным способом борьбы с терроризмом.

— Единственный способ противостояния — сплочение России, — отметил Залдастанов.

Хирург подчеркнул, что для борьбы с терроризмом необходимо также понять причины его существования.

— После удара США по Сирии понятно, что Америка ловит по стране ИГИЛ*. Если мы не поймём глубинные причины, победить терроризм не удастся. Нам надо понять угрозу, осмыслить её масштаб, а потом решить, как защищаться от этой угрозы, — считает Хирург.

Напомним, взрыв произошёл между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге. По последним данным, погибли 13 пассажиров и террорист-смертник. Ранения получили 84 человека.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.