Пять пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге остаются в тяжёлом состоянии

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Пять пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге остаются в тяжёлом состоянии

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Двое из раненых находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи. Ещё у троих — стабильно тяжёлое состояние.

По данным Лайфа, пятеро из 54 раненных при теракте в питерском метро находятся в крайне тяжёлом состоянии, восемь человек получили травмы средней тяжести.

Ещё 33 человека находятся на стационарном лечении в питерских клиниках в состоянии лёгкой степени тяжести.

Общее число раненных достигло 84 человек, 14 человек погибли.

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