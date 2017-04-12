Cмертник Джалилов в момент совершения теракта в Санкт-Петербурге был пьян

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Cмертник Джалилов в момент совершения теракта в Санкт-Петербурге был пьян

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Несмотря на то что алкоголь не мог повлиять на сознание боевика, он мог притупить чувство страха.

Эксперты обнаружили в моче предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в метро Санкт-Петербурга, около 0,1 промилле алкоголя.

<p>Фото: соцсети</p>

Как стало известно Лайфу, Джалилов был в лёгкой степени алкогольного опьянения незадолго до теракта. В ближайшее время также будут готовы данные по результатам экспертизы на наличие лекарственных препаратов в крови и запрещённых веществ.

Можно предположить, что он мог выпить около двух бутылок пива или полбутылки вина. Так как вес Акбаржона Джалилова составляет около 70 кг, то найденное количество алкоголя кардинально не может повлиять на сознание, но может притупить чувство страха и прибавить смелости.

Также лабораторные исследования показали, что никаких хронических и онкологических заболеваний у него не было.

Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, который унёс 14 жизней. Более 80 человек пострадало.

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