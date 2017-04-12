Установлена причина смерти 15-го погибшего в теракте в Петербурге

40-летний Сергей Постнов ушёл из жизни в 0:35 в реанимации после того, как у него отказало сердце. При взрыве мужчина получил множественные осколочные ранения, переломы конечностей, внутренние травмы органов.

Врачи бились за его жизнь почти восемь дней и провели около десятка сложнейших операций, пояснил Лайфу источник в медицинской сфере.

— Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне полиорганной недостаточности, — пояснил он.

Смерть Сергея Постнова подтвердила и вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. Она сообщила, что число погибших вместе с террористом достигло 15 человек.