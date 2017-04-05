В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в терроризме выходцев из Средней Азии

По данным следствия, в городе уже три года велась вербовка в ряды "Джебхат ан-Нусры" и ИГИЛ.

В Санкт-Петербурге задержаны шестеро выходцев из стран Средней Азии, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Северной столице. Возбуждено дело по статье "Содействие террористической деятельности".

— 5 апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны шесть граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать, — отметили в управлении.

По данным следствия, в городе с 2015 года велась вербовка преимущественно жителей стран Средней Азии для совершения терактов и вовлечения в деятельность "Джебхат ан-Нусры"* и ИГИЛ*.

— Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооружённых формирований, в том числе на территории иностранных государств, — отметили в СК.

Следователи проводят обыски в местах проживания подозреваемых. У них найдена в том числе исламистская экстремистская литература. Проверяются связи задержанных, но пока нет данных о том, что они могли быть знакомы с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро произошёл 3 апреля. Ещё один взрыв, на станции "Площадь Восстания", был предотвращён. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 61 пострадал.

По данным СК, его исполнителем был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

* Деятельность организаций запрещена в России решением Верховного суда.