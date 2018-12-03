Опубликовано видео взрыва грузовика с газом, в котором погиб 24-летний водитель

24-летний Энтони Карневале погиб в 2015 году, когда его автомобиль взорвался на перекрёстке в Футскрее, Австралия. И вот теперь коронерский суд штата Виктория опубликовал видео, снятое камерами видеонаблюдения.

Энтони Карневале вёз газовые баллоны в свой дом в пригороде Мельбурна, когда искра от аккумуляторной батареи спровоцировала взрыв. Автомобиль буквально разнесло на части, и лишь чудом не пострадал никто, кроме водителя.

Причиной трагедии коронеры считают небольшую утечку газа, о которой сам Энтони даже не подозревал. Вероятнее всего, баллоны были закрыты недостаточно плотно и одной искры хватило для мощного взрыва.

Отметим, что за гибель мужчины никто не понёс ответственности. Тем не менее власти Австралии проводят кампанию по повышению осведомлённости населения об опасности газовых баллонов. Так, водителям не рекомендовано перевозить их в присутствии других членов семьи, а окна в автомобиле следует держать открытыми.