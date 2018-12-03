Опубликовано видео взрыва грузовика с газом, в котором погиб 24-летний водитель

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Опубликовано видео взрыва грузовика с газом, в котором погиб 24-летний водитель

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24-летний Энтони Карневале погиб в 2015 году, когда его автомобиль взорвался на перекрёстке в Футскрее, Австралия. И вот теперь коронерский суд штата Виктория опубликовал видео, снятое камерами видеонаблюдения.

Энтони Карневале вёз газовые баллоны в свой дом в пригороде Мельбурна, когда искра от аккумуляторной батареи спровоцировала взрыв. Автомобиль буквально разнесло на части, и лишь чудом не пострадал никто, кроме водителя.

Причиной трагедии коронеры считают небольшую утечку газа, о которой сам Энтони даже не подозревал. Вероятнее всего, баллоны были закрыты недостаточно плотно и одной искры хватило для мощного взрыва.

<p>Скриншот © L!FE</p>

Отметим, что за гибель мужчины никто не понёс ответственности. Тем не менее власти Австралии проводят кампанию по повышению осведомлённости населения об опасности газовых баллонов. Так, водителям не рекомендовано перевозить их в присутствии других членов семьи, а окна в автомобиле следует держать открытыми.

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