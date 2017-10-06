"Нумизмат" Улюкаев. Что ещё собирали чиновники и силовики, попавшиеся на взятках

Сегодня прокурор во время очередного заседания по "делу Алексея Улюкаева" огласил список имущества, принадлежащего бывшему министру экономического развития и его семье. По его словам, Улюкаеву и его семье принадлежат четыре квартиры в Москве.

Монеты, слитки и квартиры

Риэлторы оценили всю недвижимость семьи министра в Москве в 230 млн рублей. Так, пятикомнатная квартира на Улице Пальме стоит около 120 млн рублей, "двушка" на Малой Лубянке — 20 млн рублей, четырёхкомнатная на Малой Бронной — 60 млн, "двушка" на Воскресенской улице — 30 млн рублей.

Кроме того, есть ещё дом и земельный участок в Раменском районе Подмосковья, дом и сельскохозяйственные земли в Смоленской области, дом и участок в Ялте.

— Наложен арест на земельный участок в Москве оценочной стоимостью 45 миллионов рублей, — сообщил прокурор, добавив, что арестован и люксовый внедорожник экс-министра Land Rover.

Кроме того, по словам обвинителя, при обыске в кабинете бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева были изъяты слитки драгоценных металлов. В сейфе экс-министра обнаружили золотые монеты, сберкнижки, денежные средства в сумме 250 тысяч долларов.

Кроме того, были обнаружены денежные средства в других валютах: дирхамы, кроны, белорусские рубли, австралийские доллары.

Суд также наложил арест на наручные часы марок Longines, Raymond Weil, Patek Philippe и IWC Schaffhausen.

Стоимость часов, изъятых у бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, варьируется от 23 тысяч до 1,2 млн рублей.

Напомним, Алексей Улюкаев арестован по обвинению в том, что он требовал взятку за положительное решение своего министерства по сделке с покупкой "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". За вымогательство экс-главе МЭР грозит до 15 лет заключения.

Пять квартир и 9 млрд настоящего полковника

Впрочем, Улюкаев не рекордсмен по части "коллекционирования" недвижимости. Ему фору даст полковник МВД Дмитрий Захарченко, в рамках уголовного дела которого следователи нашли пять элитных квартир общей стоимостью более полумиллиарда рублей.

Одна из самых шикарных квартир — из пяти комнат, площадью 160 кв. м — расположена в Якиманском переулке столицы в ЖК "Имперский дом". Именно в этой квартире последнее время проживал сам Захарченко. Однако оформлено в собственность жильё на имя его дочери Ульяны. По оценкам риелторов, стоимость такой квартиры может превышать 250 млн рублей.

Ещё одна квартира — трёхкомнатная в ЖК "Шуваловский" на Мичуринском проспекте площадью 73 кв. м и стоимостью около 50 млн рублей — принадлежит по документам матери полицейского.

Четырёхкомнатная квартира площадью 143 кв. м в ЖК "Доминион" на Ломоносовском проспекте стоимостью 85 миллионов рублей принадлежит сестре Захарченко. Пятикомнатная квартира в ЖК "Баркли плаза" на Пречистенке площадью 160 кв. м и стоимостью около 400 млн рублей принадлежит отцу.

Трёхкомнатная квартира в ЖК "Пирамида" на улице Дмитрия Ульянова площадью 73 кв. м и стоимостью около 30 миллионов рублей принадлежит бывшей жене офицера Марине.

А ещё на родителей и сестру Захарченко в городе Ростове оформлено пять домов. Это кирпичный коттедж площадью 594 кв. м и стоимостью около 25 млн рублей, коттедж площадью 200 кв. м и стоимостью около 10 млн рублей и три дома в родном посёлке полковника Захарченко в пригороде Ростова, принадлежащие матери, сестре и отцу.

И это не считая целого парка автомобилей бизнес-класса стоимостью около 25 миллионов рублей. Так, сестре полковника принадлежат Mercedes Gl500 за 8 млн рублей и Lexus GX460 за 5 млн рублей. Примечательно, что прав у сестры нет. Двумя авто владеет супруга офицера: Porsche Cayenne Hybrid за 4 млн рублей и Mercedes ML за 3 млн рублей. Ещё одним автомобилем, Mercedes ML за 4 млн рублей, оформленным на отца полковника, распоряжался сам полицейский.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Ещё два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Ещё одним коллекционером дорогих квартир был Денис Вороненков — экс-депутат, убитый в Киеве 23 марта этого года.

В рамках уголовного дела о рейдерском захвате здания, по которому Вороненкову были предъявлены заочные обвинения, а сам он объявлен в розыск (после бегства в Киев), следователи нашли недвижимость и апартаменты общей стоимостью примерно на 900 миллионов рублей.

Так, самая дорогая недвижимость семьи обнаружилась в сердце столицы, на Тверской улице, где сыну Вороненкова — 19-летнему Николаю Вороненкову — принадлежат две квартиры общей площадью 760 квадратных метров на шестом и седьмом этажах. Стоимость этих квартир площадью 446 и 313 квадратных метров на рынке недвижимости оценивается в более чем полмиллиарда рублей.

Дом номер 28 по улице Тверской находится в 150 метрах от станции метро "Маяковская". Он был построен в 1873 году по проекту австрийского архитектора Августа Вебера. В разное время здесь жили актёр Иван Самарин, писатель Константин Паустовский и архитектор Фёдор Шехтель, бывали в гостях Мамин-Сибиряк, Бунин и Чехов. Именно здесь до отъезда в Киев жили сам Вороненков и его супруга Мария Максакова.

Накануне бегства, в конце 2016 года, Денис Вороненков также подарил своей супруге дорогую недвижимость. Оперная дива Мария Максакова стала владелицей апартаментов на 34-м этаже башни "Москва" в деловом центре "Москва-Сити". Стоимость апартаментов составляет по меньшей мере 100 млн рублей.

Сам Вороненков формально числился владельцем лишь четырёхкомнатной квартиры площадью 160 квадратных метров на девятом этаже кирпичной новостройки на улице Удальцова на юго-западе Москвы. Эта квартира оформлена в собственность в 2001 году. Рыночная стоимость имущества здесь около 80 млн рублей.

Ценитель хронометров

В отличие от полковника МВД бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин всю свою страсть вкладывал в часы и украшения. Судебные приставы конфисковали у Хорошавина, его жены и сына полтысячи ювелирных изделий и часов на сумму 736 млн рублей.

В списке конфискованного имущества значится 195 моделей платиновых и золотых часов, инкрустированных бриллиантами и другими драгоценными камнями: Breguet, Rolex, Audemars Piguet, Richard Mille и десяток других наименований. Их общая стоимость оценивается в 602,2 млн рублей. Также в доход государству перешло 344 штуки различных драгоценных изделий: кольца, серьги, запонки, перьевые ручки, кулоны, памятные знаки и ножи на сумму 134,6 млн рублей.

Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан на рабочем месте в марте 2015 года по обвинению в получении взятки в размере $5,6 млн. Позднее по месту жительства самого экс-губернатора изъяли 1 миллиард рублей наличными, а у его сына — особняк в элитном посёлке на Рублёвке и автомобиль Bentley Continental.