Эту певицу обвиняют в романе с Меладзе, и она — копия Брежневой: 12 фото

В последнее время бурно обсуждается слух о том, что семейная жизнь Веры Брежневой и Константина Меладзе претерпевает не лучшие времена. И яблоком раздора называют 31-летнюю Эрику Герцег, уже шесть лет являющуюся участницей группы "ВИА Гра".

Анонимные источники запустили слухи о том, что причиной разлада в семье 56-летнего продюсера стала Эрика, и все с готовностью подхватили эту идею

Как пишет Starhit, директор певицы отрицает все обвинения: "Никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет"

А Вера Брежнева высмеяла все заявления об изменах мужа: "Восхищаюсь способностями своего мужа! Он успевает <...> регулярно погуливать с Эрикой!"

В 2013 году девушка победила в конкурсе "Хочу V ВИА Гру" и с тех пор выступает вместе с другими финалистками

Впрочем, при взгляде на фото девушки понимаешь, откуда взялись такие слухи, ведь Эрика и Константин Меладзе уже плотно работают на протяжении 6 лет

Тем более, учитывая, что Эрика и Вера Брежнева похожи как две капли воды, это заметно, даже если особенно не всматриваться

К тому же Вера удалила из "Инстаграма" все фото с мужем, после того как в Сети появился снимок похожего мужчины в объятиях блондинки, пишет КП.

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