GTA 6 и резня от автора "Игры престолов". Какие игры выйдут на PlayStation 5

Недавно выяснилось, когда точно выйдет PlayStation 5. Мы подробно рассказали известные подробности о новинке, а теперь пришло время поговорить о том, ради чего вообще нужны консоли: об играх. Лайф собрал информацию о самых интересных проектах, выход которых ожидается на PlayStation 5.

Тысячи игр на старте

Почти в одно время с сообщением Sony о релизе PlayStation 5 (PS5) в Сети появился слух о том, что новая консоль получит обратную совместимость с играми всех предыдущих PS. А это значит, что на старте библиотека PS5 автоматически получит тысячи тайтлов. На одной только PS4 за 6 лет вышло свыше 2 тыс. игр. К слову, доступ ко всем ним владельцы PS5 получат в любом случае. Даже если слухи о всех PS не оправдаются. Ведь Sony давно официально говорила, что как минимум с PS4 у новой консоли обратная совместимость будет.

The Elder Scrolls VI

Пятой части культовой серии ролевой игры The Elder Scrolls (TES), больше известной по подзаголовку Skyrim, вот-вот исполнится восемь лет. Это огромное окно. Между эпизодами сериалов зачастую срок гораздо меньше. Дольше 5–6 лет, как правило, делаются только тайтлы, попадающие в так называемый производственный ад. В череду проблем разного толка, которые препятствуют нормальному производству. Что едва ли коснулось шестой части TES, поскольку ни о каких больших проблемах Bethesda, компании, которая исконно издаёт игры этой серии, информации в СМИ не появлялось.

Тем не менее точно известно, что TESVI находится в разработке. На выставке Electronic Entertainment Expo 2018 компания Bethesda показала небольшой тизер игры. Который, впрочем, ни о чём, кроме самого факта разработки, не говорит. Игра находится на ранней стадии создания. Глупо ожидать её релиза в 2020-м, в год релиза PlayStation 5. Самый позитивный прогноз — 2021 г. А это значит, что она точно выйдет на PS5.

Starfield

Но может TESVI не выйти и в 21-м. Поскольку у Bethesda есть ещё одна игра, которую все с нетерпением ждут, — Starfield. Это не продолжение чего-либо, а совершенно новый проект.

Информации об игре мало. Известно, что Starfield — это RPG, действие которой развернётся в космосе. Она покажет игрокам много новых механик, которые Bethesda раньше не использовала. Ожидается также высокий уровень реализма, поскольку разработчики консультируются у космической компании Илона Маска SpaceX.

В одном из интервью главный продюсер Bethesda Тодд Говард заявил, что приоритетом компании является именно Starfield. Поэтому мы считаем, что TESVI может задержаться до 2022 г.

Elder Ring

Пожалуй, самый громкий анонс этого года. По двум причинам. Во-первых, в разработке мира и сюжета Elder Ring участвовал сам Джордж Мартин, автор самого известного на сегодня фэнтезийного проекта "Игра престолов". Во-вторых, непосредственно разработкой занимается японская студия FromSoftware, известная серией уникальных игр Dark Souls, Bloodborne и Sekiro.

Elder Ring, как и предыдущие проекты студии, наверняка выступит в жанре хардкорного Action-RPG. C сеттингом гадать не приходится. Известно, что события игры развернутся в декорациях скандинавской мифологии.

Игры From Software никогда не были компактными — на их прохождение всегда уходили десятки часов. Elder Ring же и вовсе будет огромной. Во всяком случае, продюсер проекта Хидетака Миядзаки говори т, что Elder Ring станет его самой масштабной работой.

Точной даты релиза у игры нет, но журналисты предполагают, что она совпадёт с релизом PS5. Не сильно удивимся, если Elder Ring станет эксклюзивом новой платформы. Хотя бы временным. Поскольку раньше такая форма сотрудничества между PlayStation и From Software уже наблюдалась: в Bloodborne до сих пор можно поиграть только на PS4.

Gran Turismo

А вот в эксклюзивности какого тайтла не приходится сомневаться, так это Gran Turismo. Поскольку эта серия автосимуляторов исконно выходит только на PS. Для новой консоли тоже готовится эпизод. Но он пока без подзаголовка, поэтому легко может стать как Gran Turismo 7, так и Gran Turismo Sport 2.

Разработку новинки этим летом подтвердил сам Кадзунори Ямаути, основатель и руководитель студии Polyphony Digital, которая стоит за каждой частью Gran Turismo. Подробностями об игре он не делился, но сообщил, что она вберёт в себя всё самое лучше из офлайновой первой трилогии и онлайновой Gran Turismo Sport, которая на сегодня является крайней.

Впрочем, возможность взглянуть одним глазом на предполагаемую гонку для PS5 уже есть. Ещё в конце прошлого года на отраслевой выставке International Broadcast Equipment Exhibition был показан небольшой видеоролик , который некоторые СМИ сочли именно тизером Gran Turismo.

Final Fantasy XVI

Сомневаться в том, что эта игра рано или поздно появится, нет никакого смысла. Во-первых, едва ли издатель Square Enix откажется от своей старейшей и самой прибыльной франшизы. Во-вторых, креативный директор Final Fantasy XV (FFXV) Хадзиме Табата, уходя из упомянутой творческой мастерской, подтвердил разработку FFXVI.

По его словам, Square Enix сильнее сосредоточится на открытом мире. Но сделает процесс его изучения более увлекательным. Разработчик не исключает, что новая команда FF вдохновляется в том числе и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, главным систем-селлером (игрой, ради которой покупают приставку) Nintendo Switch.

Со сроками же гадать бесполезно. Например, предыдущую часть делали около 10 лет. Что, конечно, не гарантирует того, что новую будут делать столько же. Но в то же время и не питает надежды на скорый релиз. Мы ставим на 2021 г. или 2022 г. Как минимум потому, что сейчас творческий костяк Final Fantasy сосредоточен на ремейке седьмого эпизода, который поделят аж на три части.

Неанонсированная игра от Square Enix

Совсем без внимания один из крупнейших игровых издателей Японии релиз PS5 всё же не оставит. Мы совершенно точно знаем, что Square Enix готовит эксклюзивную игру для новой платформы. Её разработкой занимается студия Luminos Production , которую возглавляет Такеши Арамаки. Он прежде всего известен по разработке PC-версии FFXV. Про новую игру известно очень мало. Даже названия нет. На сайте студии говорится, что в основе проекта лежат открытый мир и продвинутый искусственный интеллект.

Beyond Good & Evil 2

Триумфальное возвращение Beyond Good & Evil (BG&E) наверняка придётся на консоли нового поколения, в том числе и PlayStation 5. Здесь тоже несколько причин.

Первая — довольно банальная для индустрии видеоигр. Проект заявлен очень масштабный , но анонс состоялся всего 2 года назад. К тому же во главе — Мишель Ансель, известный французский гейм-дизайнер, у которого амбиций не меньше, чем у Кодзимы. В общем, нас ждёт один из самых затянувшихся долгостроев в истории.

Вторая причина менее очевидна. Нам уже показывали возможности игрового движка BG&E2, и это нечто. Он позволяет путешествовать с планеты на планету без экранов загрузки. То есть ландшафт, персонажи, искусственный интеллект ботов — всё это в BG&E2 загружается в реальном времени. Сильно сомневаемся, что у консолей текущего поколения хватит на это мощи.

GTA 6

Совершенно очевидно, что на новые консоли заглянет и новая GTA. Так как известно, что она давно создаётся и будет нетипично, если Take-Two, один из богатейших игровых издателей в мире, который владеет разработчиками GTA, пропустит эту платформу. Во всяком случае, начиная с оригинальной PS, компания не пропустила ни одной консоли. На каждую итерацию и PS, и Xbox всегда приходилась новая часть знаменитого боевика.

В то же время мы сильно сомневаемся, что GTA 6 подоспеет именно к старту продаж PS5, октябрю — ноябрю 2020 г. Потому что большая часть рабочей силы Rockstar освободилась относительно недавно, в 2018 г., после релиза Red Dead Redemption 2. Мы ставим на конец 2021 г. или даже 2022 г.