Кодзима не гений. Death Stranding не вошла в топ игр года

Ночью 13 декабря прошла церемония вручения премии The Game Awards 2019 (TGA). TGA является самой престижной наградой в мире видеоигр. Ею ежегодно отмечают как самые лучшие игры сезона, так и самых выдающихся деятелей индустрии. Помимо факта раздачи премии мероприятие славится ещё и сопровождающим шоу, в ходе которого анонсируются новые игры. Лайф собрал всё самое интересное с прошедшего мероприятия.

В номинации "Игра года" выиграла Sekiro: Shadows Die Twice, хардкорная action-adventure от японской студии FromSoftware, прославившейся благодаря сериям Demon Souls, Dark Souls и PS4-эксклюзиву Bloodborne. Также Sekiro: Shadows Die Twice победила в номинации "Лучшая приключенческая экшен-игра".

"Лучшим экшеном" жюри признало Devil May Cry 5, новую часть серии, опять же, японских слэшеров про вторжение демонов в мир людей от Capcom.

Детективная инди-игра в жанре RPG про полицейского-алкоголика Disco Elysium взяла титул "Лучшая ролевая игра". Ещё в копилку её наград отправились призы за "Лучшую инди-игру" и "Лучший нарратив". Авторы Disco Elysium, студия ZA/AM, получили статуэтку за "Лучший дебют".

Несмотря на то что в этом году вышла 11-я часть бесконечно популярного сериала Mortal Kombat, звания "Лучший файтинг" удостоилась Super Smash Bros. Ultimate. Менее брутальная и менее популярная в СНГ игра про драки персонажей из проектов Nintendo приглянулась экспертам больше.

В номинации "Лучшая семейная игра" тоже победила игра Nintendo — Luigi's Mansion 3. Она посвящена забавным приключениям Луиджи, брата Марио, в особняке с привидениями.

Третьей категорией подряд, в которой выиграл эксклюзив Nintendo, стала "Лучшая стратегия". Это звание в 2019 году отошло Fire Emblem: Three Houses. Fire Emblem — довольно старая серия тактических ролевых игр, которая берёт своё начало аж в 1990 году.

Самое забавное в результатах TGA 2019, пожалуй, то, что в номинации "Лучшая спортивная игра" оказалась максимально аркадная гонка Crash Team Racing: Nitro-Fueled. Спин-офф серии Crash Bandicoot обскакал реалистичные автосимуляторы Dirt Rally 2.0 и F1 2019, а также FIFA 2020 и PES 2020.

Титула "Лучшая многопользовательская игра" справедливо удостоилась APEX: Legends. Ответвление дилогии первоклассных сай-фай-шутеров Titanfall в жанре "королевская битва". APEX: Legends с помпой выстрелила в феврале 2019 года и реабилитировала положение студии Respawn Entertainment. Накануне релиза APEX поговаривали, что компанию хотят прикрыть из-за слабых продаж Titanfall 2.

Не обошла стороной The Game Awards и виртуальную/дополненную реальность. В этой нише лучшей из лучших признали ритм-игру Beat Saber. Многие, кто видит это название впервые, наверняка ранее сталкивались со зрелищными видеороликами или GIF-анимациями (вроде этого ), в которых люди виртуозно проходят уровни в Beat Saber.

"Лучшей мобильной игрой" окрестили Call of Duty Mobile. Мобильная версия самого популярного конвейерного шутера в этом году стала главным неформальным бенчмарком для определения производительности смартфонов. Что справедливо — в Call of Duty Mobile превосходная графика.

Разрекламированная до неприличного Death Stranding получила три приза. Первый — за "Лучшую режиссуру". Второй — за "Лучший саундтрек". Третий за всю команду отработал Мадс Миккельсен. Он стал "Лучшим актёром года" за роль антагониста Клиффа из Death Stranding.

Ниже — ещё дюжина победителей, комментировать которые мы не стали. Не потому, что считаем их фиктивными, а потому что в противном случае чтение займёт много времени.

Лучший арт-дирекшен — Control;

Лучшая социально значимая игра — Gris;

Лучшая игра-сервис — Fortnite;

Лучший дизайн звука — Call of Duty: Modern Warfare;

Лучшая поддержка онлайн-игры — Destiny 2;

Лучший стример — Майкл Shroud Гржесик;

Лучшая киберспортивная дисциплина — League of Legends;

Лучший киберспортсмен — Кайл Bugha Гирсфорф;

Лучшая киберспортивная команда — G2 Esports (League of Legends);

Лучшее киберспортивное мероприятие — League of Legends World Championship 2019;

Лучший тренер — Дэнни Zonic Соренсен (Astralis);

Лучший комментатор — Эфье Sjokz Депортере.

А что по анонсам и трейлерам?

И того и другого было много. Но по-настоящему важных событий на TGA случилось гораздо меньше. Мы выбрали самое интересное.

Компания Microsoft впервые показала новый Xbox, а также обнародовала официальное название новинки — Xbox Series X. Её дизайн сильно отличается от консолей предыдущего поколения. Приставка выросла в высоту и стала напоминать системный блок ПК. По словам Фила Спенсера, главы игрового подразделения Microsoft, одной из главных особенностей Xbox Series X станет продвинутая система охлаждения, которая работает почти беззвучно.

Вместе с тем стало известно, какая игра станет систем-селлером нового Xbox — Hellblade 2. Оригинальная Hellblade: Senua’s Sacrifice вышла в 2017 году. При скромном бюджете игра получилась на удивление интересной, красочной и затягивающей. После успешного релиза Microsoft приобрела разработчиков — студию Ninja Theory. Вчера стало понятно зачем — команда показала мощный трейлер продолжения своей мрачнейшей action-adventure в сеттинге брутальной скандинавской мифологии.

PlayStation также не обделила вниманием TGA. В рамках шоу главный оппонент Microsoft показал трейлер слэшера, который выйдет на PlayStation 5 — Godfall. Изданием игры займётся компания Gearbox. Говорят, акцент в Godfall будет сделан на зачистку подземелий и сбор лута. Что вполне вероятно, поскольку самым успешным тайтлом Gearbox является серия Borderlands, которая славится своим случайным генератором оружия.

Внезапно на TGA появился тизер Prologue, новой игры от Брендана Грина, автора PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Весной этого года Грин откололся от команды, разрабатывающей PUBG, и отправился в вольное плавание. Что собой представляет Prologue, пока не известно.

Riot Forge затизерила пошаговую RPG во вселенной League of Legends — Ruined King. О проекте почти нет информации. Известно, правда, что разработкой занимается студия Airship Syndicate, авторы клона Diablo — Darksiders Genesis. Напомним, Riot Forge — отдельное подразделение Riot Games, целью которого является расширение вселенной League of Legends. Помимо Ruined King в разработке находятся файтинг, карточная игра и шутер.

Внезапно был показан дебютный трейлер квеста The Wolf Among Us 2. Подготовила сюрприз студия LCG Entertainment, основанная бывшими сотрудниками громко развалившейся Telltale Games.

Ну и, наконец, случился анонс Fast & Furious Crossroads, официальной игры по кинофраншизе "Форсаж". Разработкой занимается команда Slightly Mad Studios, за плечами которой далеко не самые плохие гоночные игры вроде дилогий Need for Speed: Shift и Project CARS.