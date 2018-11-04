Этот канал вернёт вам веру в YouTube. Или заставит забыть о нём навсегда

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Этот канал вернёт вам веру в YouTube. Или заставит забыть о нём навсегда

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"Арт, музыка и 3D" — так создатели YouTube-канала Cool 3D World описывают своё творчество. "Кошмар, ужас и абсурд" — так должно выглядеть описание на самом деле. Посмотрев ролики, вы убедитесь в этом сами.

Рок-н-ролл

Семейный ужин

Мел Гибсон играет в баскетбол

Поющие перстни

Случай на концерте

Качели мироздания

Про поросёнка Фрэнки

Американские горки

Кричащие мужчины на левитирующих стульях

Жизненный путь

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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