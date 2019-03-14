Политик странным образом задул свечи на торте, и теперь его считают пришельцем

Пользователи в социальных сетях продолжают активно обсуждать, почему Митт Ромни поступил таким образом.

My team surprised me with a cake made out of my favorite snack—twinkies! Looking forward to all this year has in store. pic.twitter.com/lQfyIrQ9Qe — Mitt Romney (@MittRomney) March 12, 2019

Сенатор от штата Юта, республиканец и бывший кандидат в президенты США Митт Ромни стал героем социальных сетей. Дело в том, что американский политик достаточно странно задувает свечи на торте.

Вместо того чтобы потушить все сразу, Ромни достаёт их по одной и только после этого задувает. На ситуацию вокруг Ромни обратил внимание американский журналист Брэдфорд Пирсон, который, собственно, и опубликовал видео с политиком.

Запись, опубликованная журналистом, была сделана со дня рождения Ромни. Она напомнила Пирсону сцены из фантастических фильмов, в которых герои по определённым признакам узнавали, что их друзей подменяли инопланетянами.

В комментариях к публикации пользователи предположили, что сенатор задувал свечи по одной в целях гигиены, чтобы слюна не попала на торт. Однако эту теорию опровергли, так как сенатор всё равно задувает свечи над тортом.