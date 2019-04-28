Камера сняла движущийся силуэт в спальне, где по ночам происходит нечто странное

Девушка по имени Шайен Рэйчел из Лос-Анджелеса поделилась на портале Reddit кадрами, снятыми на камеру видеонаблюдения в комнате её отца посреди ночи. Вся семья в ужасе и не знает, что делать.

На видео можно рассмотреть призрачную фигуру, которая садится на дальней части кровати, двигая одеяло — а потом растворяется в воздухе. Всё самое страшное происходит в первые несколько секунд, затем отец девушки просто спит ещё 4 минуты до конца видео, сообщает The Sun.

Камеру, реагирующую на движение, отец Шайен специально установил в своей спальне, так как несколько раз просыпался по ночам от ощущения, что в комнате кто-то есть. Посмотрев эти кадры утром, родственники не поверили своим глазам: похоже, их опасения подтвердились.

Взволнованная дочь решила поделиться видео на портале Reddit и спросила, все ли видят то же самое, что и она. Мнение пользователей Сети разделилось: одни считают, что камера действительно засняла привидение, и чётко видят сидящий на кровати силуэт. Другие же утверждают, что мужчина просто вытянул руку, переворачиваясь во сне на другой бок.