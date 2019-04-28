Камера сняла движущийся силуэт в спальне, где по ночам происходит нечто странное

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Камера сняла движущийся силуэт в спальне, где по ночам происходит нечто странное

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Фото: © Vimeo/Shyann Rachael

Девушка по имени Шайен Рэйчел из Лос-Анджелеса поделилась на портале Reddit кадрами, снятыми на камеру видеонаблюдения в комнате её отца посреди ночи. Вся семья в ужасе и не знает, что делать.

На видео можно рассмотреть призрачную фигуру, которая садится на дальней части кровати, двигая одеяло — а потом растворяется в воздухе. Всё самое страшное происходит в первые несколько секунд, затем отец девушки просто спит ещё 4 минуты до конца видео, сообщает The Sun.

Камеру, реагирующую на движение, отец Шайен специально установил в своей спальне, так как несколько раз просыпался по ночам от ощущения, что в комнате кто-то есть. Посмотрев эти кадры утром, родственники не поверили своим глазам: похоже, их опасения подтвердились.

<p>Фото: © Facebook/s<a href="https://www.facebook.com/shyannrachael" target="_blank">hyannrachael</a>, Vimeo / <a href="https://vimeo.com/user97649476" target="_blank">Shyann Rachael</a></p>

Взволнованная дочь решила поделиться видео на портале Reddit и спросила, все ли видят то же самое, что и она. Мнение пользователей Сети разделилось: одни считают, что камера действительно засняла привидение, и чётко видят сидящий на кровати силуэт. Другие же утверждают, что мужчина просто вытянул руку, переворачиваясь во сне на другой бок.

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