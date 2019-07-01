Авторегистратор снял, как быстрая реакция водителя спасла его от упавшей фуры

Большегрузный автомобиль столкнулся с двумя легковушками, которые ехали по встречке.

В Омске водитель фуры не вписался в поворот и перевернулся, едва не задев других участников дорожного движения. К счастью, никто не получил серьёзных повреждений. По информации Госавтоинспекции, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Комсомольская правда".

Момент аварии попал на авторегистратор одного из спасшихся водителей. Благодаря быстрой реакции 44-летнему мужчине удалось отделаться лишь повреждениями автомобиля.

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