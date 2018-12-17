Популярная бьюти-блогер скрывала свои беременности, а новорождённых убивала

Одного из детей 30-летняя женщина выкинула в мусорный бак, где он вскоре скончался.

Визажистка из Южной Каролины вела свой блог в социальных сетях, где рассказывала о новинках косметики. При этом никто из подписчиков даже не мог предположить, что 30-летняя Алисса Энн Дейво была беременна, и не один раз. Девушка тщательно скрывала своё интересное положение, чтобы затем незаметно избавиться от новорождённых детей. Теперь ей грозит пожизненное заключение, сообщает Daily Mail.

30-летняя блогерша обвиняется в двух убийствах, которые она совершила в начале этого месяца и в марте 2017 года. О жестоких преступлениях стало известно после того, как обвиняемая попала в больницу с кровотечением. Там она призналась, что была дважды беременна.

Во время допроса в полицейском участке Алисса рассказала, что родила мальчика в своём доме, но тот начал задыхаться. Женщина не предприняла каких-либо действий, чтобы оказать ребёнку помощь и не обратилась в больницу. Второго новорождённого она выкинула в мусорный контейнер.

При этом обвиняемая воспитывает двух дочерей, чьи фотографии она постоянно выкладывала в "Фейсбуке".