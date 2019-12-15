Набеги этих свирепых рослых воинов потрясали Европу целых 350 лет. Они отличались отвагой, полным пренебрежением к смерти и крайней жестокостью к врагам и предпочитали добывать золото и славу тяжёлыми, остро отточенными мeчaми.

Впервые они появились в Дании в 725 году — как торговцы, но вскоре навели ужас на европейские города и монастыри. Первые столкновения викингов с местным населением произошли в Англии в 789 гoдy, когда северяне высадились на побережье графства Дорсет и разорили монастырь св. Kyбepтa, а позже атаковали побережье Ирландии, где основали королевство, и подвергли набегам северные территории Шотландии, Данию и Францию.

Грабежам подверглись Гамбург и Руан, Лиссабон и Тулуза, Йорк и побережье Северной Африки. Осада викингами Парижа в 839 гoду вошла во все европейские хроники и отличалась масштабом и жестокостью — город окружило не менее 40 тысяч викингов. Через год в Париже началась чума, и город сдался, откупившись от северных "рэкетиров" грузом серебряных монет.

Что же мы знаем о нравах этих свирепых варваров? Вплоть до XI века викинги оставались язычниками и верили, что погибший в бою воин отправляется в Валхаллу, где обретает новую жизнь и предаётся пирам и сражениям. Те, кто умирал от ран, попадали в объятия богини Фрейи, а погибшие в бою женщины обретали покой внутри священной горы Хёльгафел. Тех, кто умирал от болезни и старости, ждало мрачное подземелье мёртвых — Хёль.

Викинги были суеверны, боялись плохих примет и проклятий, но насылали их на других с помощью нитсшеста. Нитсшест сооружался из деревянного шеста, на котором вырезались руны проклятий. На шест насаживали голову лошади, а иногда — и человеческую голову, направляли в сторону врага. Отныне враг был проклят, а его боги-покровителя должны были изгнать его с земли, чтобы обрести покой. Согласно "Саге об Эгиле", берсерк Эгиль Cкaллaгpимccoн был изгнан из Норвегии и сделал нитсшест, чтобы проклясть врагов.

Дисциплина у викингов поддерживалась системой жестоких наказаний, самым крайним из которых была смертная казнь — она могла быть почётной или позорной. Часто человека вешали в священной роще, посвящённой богу Одину, у которого было ещё одно имя — Hangatýr, что значило "бог висельников". В его честь вешали не только людей, но и собак и даже скот.

Самой страшной казнью была казнь "кровавый орёл", она упоминается в "Младшей Эдде" и изображена на Стура-Хаммарском жертвенном камне, который был найден на шведском острове Готланд в Балтийском море. Во время казни человека клали на камень лицом вниз, боевым топориком взламывали рёбра вдоль позвоночника, раздвигали их и вытаскивали наружу лёгкие. Человек умирал от болевого шока.

Этой казни подвергали предателей или особо свирепых врагов — так были убиты король Нортумбрии Эллe II и король Эдмунд. Впрочем, официальная история гласит, что Эдмунда викинги расстреляли из луков.

Практиковали и сожжение в срубе — это считалось позорной казнью: так казнили рабов. А в голодные годы викинги убивали собственных детей, выбрасывая их на копья.

Для строптивых противников викинги приберегали особую пытку — хеймнар. Пленному врагу обрубали руки и ноги, затем человека лечили, чтобы не умер, и возили "обрубок" с собой, пугая им несговорчивых врагов. Известно, что так враги поступили с королём Норвегии Мангусом Эpлингccoном.

Больше всего викинги боялись... зомби. Они верили: если мёртвого сородича не похоронить как следует, он оживёт, станет живым мертвецом — драугра — и заберёт с собой ещё кого-нибудь. Умирать в собственных постелях викинги не собирались, поэтому похороны становились для них важным событием.

Арабский путешественник Ахмад ибн Фадлан в IX веке стал свидетелем похорон богатого викинга и описал обряд погребения. Сначала покойника закапывали в землю на 10 дней. За это время для него шили погребальные одежды, готовили ладью и выбирали жертву — рабыню, которую сажали под охрану и опаивали дурманом.

Затем покойника вынимали из могилы, обряжали и клали в погребальную палатку на ладье, установленной на помосте. Туда же клали его любимые вещи и оружие, принесённых в жертву коней и петухов.

Рабыню ещё раз опаивали, затем отводили на ладью, где несколько воинов буквально над трупом вождя овладевали женщиной, а потом валили её на труп, верёвками растягивали руки-ноги, накидывали удавку на шею и начинали душить, а пожилая женщина, изображавшая смерть, убивала рабыню кинжалом. После этого корабль сжигали, сверху насыпали курган и предавались тризне.

От людей, живших среди таких жутких обычаев и поверий, ждать пощады было бессмысленно. Так почему же эти жестокие воины не ходили войной на Русь? Почему, вместо того чтобы грабить славянские племена, они нанимались к русским князьям в наёмники и мирно проходили мимо русских городов в походы на Каспий, в Персию, а то и вовсе уходили в Европу?

Версия о том, что славянские народы и народы Скандинавии могли быть родственниками, давно развенчана специалистами ДНК-генеалогии. Викинги не оставили никакого генетического следа в генофонде русских и сами роднёй славянам не были.

Не выдерживает критики и версия о том, что грабить на Руси было некого, а дикие славянские племена жили в лесах в крайней бедности. Археологические находки свидетельствуют о том, что на месте Новгорода люди жили с VIII века, на месте Изборска и Старой Ладоги — с VI века, на месте Мурома — с начала I тысячелетия.

К концу X века на Руси было не менее 60 крупных городов. С русскими князьями мечтали породниться градоправители многих стран. Князь Владимир Святославич был женат на византийской царевне Анне, дочь Ярослава Мудрого Анна стала королевой Франции, а сыновья Изяслав и Святослав были женаты на европейках — первый на сестре польского короля Гертруде, а второй на австрийской принцессе Оде.

Тем не менее археологические находки свидетельствуют о том, что на Руси викинги бывали.

Остаётся лишь один вариант — что с VIII по X век с русскими не могли соперничать даже викинги. Возможно, что ещё раньше появления викингов на севере Руси существовало государственное образование русов, которых греки называли варягами (варангами), европейцы — путали с викингами и именовали норманнами, а в Киеве их звали мурманами.

Именно из племени русов-варягов были призваны князья: Рюрик — в Новгород, Синеус — на Белое озеро, а Трувор — в Изборск; и как пишет автор "Повести временных лет", "...от тех варягов и прозвалась Русская земля". Русом был и киевский князь Вещий Олег, который "прибивал свой щит" на врата Царьграда — то есть брал Константинополь.

Проще говоря, если бы викинги сунулись на Русь как враги, получили бы от русских князей-варягов достойный отпор. Что же тогда они делали на Руси?

Служили русским князьям и искали невест. При всей жестокости скандинавы питали слабость к женскому полу и в современном понимании были подкаблучниками. Они проливали слёзы из-за несчастной любви и слагали в честь любимых романтические поэмы.

Убийство женщины ставило убийцу вне закона. За изнасилование женщины у викингов полагался огромный штраф. Если женщина считала брак неудачным, она имела право на развод, а над мужчиной смеялась вся родня.

Ecли у викинга умирала жена, то, в отличие от сдержанных славян, северяне не скрывали чувств, рыдали, били себя в грудь и призывали смерть, не желая расставаться с возлюбленными. Женщинам устраивали пышные похороны, над их могилами возводили огромные курганы и ставили памятники, как мужчинам, а после похорон в тоске сочиняли о них поэмы. Тосковать о возлюбленной в течение года считалось нормальным.

Влюблённый викинг мог из-за женщины убить брата-соперника, уйти из семьи или пойти за три моря зарабатывать выкуп за невесту. Так случилось с братом короля Норвегии Олафа Толстого двадцатилетним Харальдом Суровым, который служил наёмником в дружине князя Ярослава Мудрого и влюбился в его дочь Елизавету, когда той было всего 9 лет.

Ярослав отказал Харольду, указав на его бедность и отсутствие удела. Тогда Харольд с дружиной ушёл в Константинополь, где на 10 лет стал наёмником, воевал на Балканах, на Ближнем Востоке, участвовал в заговорах. Во время службы он сочинял Висы Радости, в которых горевал, что не может заслужить любовь избранницы.

Разбогатев, он вернулся на Русь, женился на Елизавете по православному обычаю и уехал с ней в Норвегию, где вскоре стал королём, а в 1066 году погиб, сражаясь в Англии. Считается, что его смерть положила конец скандинавским набегам на Европу. Дочь Елизаветы (Эллисив) и Харольда Сурового Ингигерд вышла замуж за короля Дании Олафа Свейнссона и стала королевой.

Эпоха викингов действительно закончилась вскоре после смерти Харольда — герцог Вильгельм Завоеватель разбил норвежское войско в битве под городом Гастингсом, после чего викинги уже не оправились. Считают, что их свирепый нрав помогло укротить и христианство, как раз в это время пришедшее на Скандинавский полуостров. Эпоха жестокости окончилась.