Домработница, которую оболгала Боня, до сих пор не может найти работу

Уроженка Ингушетии Лариса Ханиева, которая работала у звезды, рассказала, что, несмотря на то что Виктория Боня после извинилась перед ней, ситуацию это не улучшило. Её по-прежнему не берут на работу.

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня обвинила свою домработницу в краже 50 тысяч евро из-за того, что та якобы тратила слишком много денег. Разразился скандал. Лариса рассказала изданию kavkazr.com, что знаменитость угрожала "поломать ей жизнь".

Она не просто предположила, а именно обвинила, опозорила меня на весь мир, заявив всё это в прямом эфире в "Инстаграме". <...> Она мне в трубку кричала: "Я тебя посажу. Я тебе жизнь так поломаю, что ты нигде больше не найдёшь работу" Лариса Ханиева

Обвинённая домработница пыталась объясниться с Боней, но диалога не выходило. По словам Ларисы, ситуация сдвинулась с мёртвой точки, только когда за неё вступились её земляки. Вскоре женщина прошла полиграф и эксперт подтвердил её непричастность к пропаже.

Я не знаю,что было бы, если бы не появились наши ребята — Демельханов Заур и его друг. Они случайно где-то услышали всю эту историю с пропавшими деньгами и решили разобраться во всём Лариса Ханиева

После этого Виктория Боня публично извинилась перед Ларисой, устроив трансляцию в "Инстаграме". Но из-за испорченной репутации женщину на работу всё равно не берут. Она собирается восстанавливать её через суд и называет эту историю сплошным кошмаром.