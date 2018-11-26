Домработница, которую оболгала Боня, до сих пор не может найти работу

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Домработница, которую оболгала Боня, до сих пор не может найти работу

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Фото: instagram/victoriabonya

Уроженка Ингушетии Лариса Ханиева, которая работала у звезды, рассказала, что, несмотря на то что Виктория Боня после извинилась перед ней, ситуацию это не улучшило. Её по-прежнему не берут на работу.

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня обвинила свою домработницу в краже 50 тысяч евро из-за того, что та якобы тратила слишком много денег. Разразился скандал. Лариса рассказала изданию kavkazr.com, что знаменитость угрожала "поломать ей жизнь".

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/victoriabonya/" target="_blank"><strong>victoriabonya</strong></a></p>

Она не просто предположила, а именно обвинила, опозорила меня на весь мир, заявив всё это в прямом эфире в "Инстаграме". <...> Она мне в трубку кричала: "Я тебя посажу. Я тебе жизнь так поломаю, что ты нигде больше не найдёшь работу"

Лариса Ханиева

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/victoriabonya/" target="_blank"><strong>victoriabonya</strong></a></p>

Обвинённая домработница пыталась объясниться с Боней, но диалога не выходило. По словам Ларисы, ситуация сдвинулась с мёртвой точки, только когда за неё вступились её земляки. Вскоре женщина прошла полиграф и эксперт подтвердил её непричастность к пропаже.

Я не знаю,что было бы, если бы не появились наши ребята — Демельханов Заур и его друг. Они случайно где-то услышали всю эту историю с пропавшими деньгами и решили разобраться во всём

Лариса Ханиева

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/victoriabonya/" target="_blank"><strong>victoriabonya</strong></a></p>

После этого Виктория Боня публично извинилась перед Ларисой, устроив трансляцию в "Инстаграме". Но из-за испорченной репутации женщину на работу всё равно не берут. Она собирается восстанавливать её через суд и называет эту историю сплошным кошмаром.

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