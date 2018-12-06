Вика, это федеральный канал, ты с ума сошла! Малахов отчитал Боню за мат в эфире

Модель встала на защиту Александра Кокорина и Павла Мамаева и не смогла сдержать эмоций.

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня приняла участие в телепередаче "Прямой эфир", посвящённой продлению ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева. 39-летняя модель встала на защиту спортсменов, но так разгорячилась, что выругалась в прямом эфире.

Боня выступала за то, что нельзя смотреть на ситуацию, произошедшую с футболистами, только с одной стороны. Девушка напомнила, что Денис Пак, пострадавший от рук арестованных, сам спровоцировал драку своими оскорблениями. После чего Боня не постеснялась процитировать чиновника.

Её монолог поспешил прервать Андрей Малахов, который оказался в растерянности после услышанного. Ведущий передачи попросил прощения за модель и потребовал извинений от неё самой.