Вика, это федеральный канал, ты с ума сошла! Малахов отчитал Боню за мат в эфире

Читайте также

Вика, это федеральный канал, ты с ума сошла! Малахов отчитал Боню за мат в эфире

525
Модель встала на защиту Александра Кокорина и Павла Мамаева и не смогла сдержать эмоций.

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня приняла участие в телепередаче "Прямой эфир", посвящённой продлению ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева. 39-летняя модель встала на защиту спортсменов, но так разгорячилась, что выругалась в прямом эфире.

Боня выступала за то, что нельзя смотреть на ситуацию, произошедшую с футболистами, только с одной стороны. Девушка напомнила, что Денис Пак, пострадавший от рук арестованных, сам спровоцировал драку своими оскорблениями. После чего Боня не постеснялась процитировать чиновника.

<p>Фото © Instagram/victoriabonya</p>

Её монолог поспешил прервать Андрей Малахов, который оказался в растерянности после услышанного. Ведущий передачи попросил прощения за модель и потребовал извинений от неё самой.

Друзья мои, я должен извиниться перед зрителями нашего канала. Это прямой эфир. Вы видите, эмоции переполняют. Я прошу прощения за Вику. Пожалуйста, попроси прощения, это всё-таки федеральный канал, который сейчас смотрит весь мир

Андрей Малахов

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×