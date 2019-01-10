"Чтоб осознал, кого потерял". Боня показала голую грудь, выложив фото с пляжа

Многие знаменитости отправились на зимние праздники в тёплые края. Боня тоже не стала исключением. Бывшая участница "Дома-2" так расслабилась, что решила сделать откровенный снимок и показать его фанатам.
Я решила, что буду чаще летать сюда зимой... Греть косточки, есть вкусные фрукты и, конечно же, фоткаться с лучшим фотографом Пхукета
Виктория Боня
Боня позировала, сидя на пляже в мокром платье, которое облегало её грудь, абсолютно не оставляя места для фантазии. На первый взгляд даже может показаться, что она и вовсе забыла прикрыть бюст.
На что не могли не отреагировать фанаты. Среди многочисленных комментариев про грудь были те, в которых восхищались фигурой и смелостью Бони.
Крутое фото! Мне безумно нравится!
helen_chistyakova039
Суперфигура
evdokim003
Но не всем понравился такой стиль. Некоторые пользователи указали, что фото получилось чересчур откровенным и "Инстаграм" может его заблокировать — оригинал представительница шоу-бизнеса выложила без блюра. Напомним, что недавно Виктория рассталась с французским миллиардером и неизвестно, с кем она сейчас проводит отпуск. Поэтому один из поклонников пошутил, что это фото на тему бывших отношений.
Сфоткай меня, чтобы он осознал, кого потерял...
alexnineteenth
Зачем выставлять себя?
olia_3580
Слишком откровенное фото, соски чётко видно
solidat_2016
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