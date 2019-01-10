"Чтоб осознал, кого потерял". Боня показала голую грудь, выложив фото с пляжа

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"Чтоб осознал, кого потерял". Боня показала голую грудь, выложив фото с пляжа

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Фото: instagram/victoriabonya

39-летняя телеведущая поделилась откровенным пляжным снимком в "Инстаграме", рассказав, что это её третья поездка в Таиланд и она не собирается останавливаться.

Многие знаменитости отправились на зимние праздники в тёплые края. Боня тоже не стала исключением. Бывшая участница "Дома-2" так расслабилась, что решила сделать откровенный снимок и показать его фанатам.

Я решила, что буду чаще летать сюда зимой... Греть косточки, есть вкусные фрукты и, конечно же, фоткаться с лучшим фотографом Пхукета

Виктория Боня

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/victoriabonya/" target="_blank"><strong>victoriabonya</strong></a></p>

Боня позировала, сидя на пляже в мокром платье, которое облегало её грудь, абсолютно не оставляя места для фантазии. На первый взгляд даже может показаться, что она и вовсе забыла прикрыть бюст.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/victoriabonya/" target="_blank"><strong>victoriabonya</strong></a></p>

На что не могли не отреагировать фанаты. Среди многочисленных комментариев про грудь были те, в которых восхищались фигурой и смелостью Бони.

Крутое фото! Мне безумно нравится!

helen_chistyakova039

Суперфигура

evdokim003

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/victoriabonya/" target="_blank"><strong>victoriabonya</strong></a></p>

Но не всем понравился такой стиль. Некоторые пользователи указали, что фото получилось чересчур откровенным и "Инстаграм" может его заблокировать — оригинал представительница шоу-бизнеса выложила без блюра. Напомним, что недавно Виктория рассталась с французским миллиардером и неизвестно, с кем она сейчас проводит отпуск. Поэтому один из поклонников пошутил, что это фото на тему бывших отношений.

Сфоткай меня, чтобы он осознал, кого потерял...

alexnineteenth

Зачем выставлять себя?

olia_3580

Слишком откровенное фото, соски чётко видно

solidat_2016

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