7-летняя дочь Бони уличила её во лжи, сказав на видео правду об их богатой жизни

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7-летняя дочь Бони уличила её во лжи, сказав на видео правду об их богатой жизни

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При взгляде на красивые фото и видео в инстаграмах звёзд часто завидуешь их роскошной и красивой жизни. Но спасибо Виктории Боне за то, что не стесняется рассказать правду, пусть и устами младенца, пишет "Владтайм".

Недавно в инстаграме Виктории Бони стали появляться фотоотчёты об их с дочерью отпуске в Таиланде. На каждом снимке то тут, то там мелькали прекрасные пляжи и шикарные отели с чистейшими бассейнами. В последнем сторис бывшая участница "Дома-2" начала хвалиться, как они с 7-летней Анджелиной пойдут погулять по пляжу, но тут случился один неловкий момент.

Малышка с детской непосредственностью и во весь голос поспешила заявить подписчикам Бони, что на самом деле они "тут не живут". И вместо того чтобы как-то обыграть эту ситуацию или посмеяться над "шуткой" дочери, Боня попыталась заглушить слова девочки, чем, конечно же, добилась не совсем желаемого эффекта.

<p>Видео © Instagram/victoriabonya</p>

Для пользователей Сети уже давно не новость, что Виктория Боня не совсем честна в вопросах своей шикарной жизни. Как-то она выложила фото и видео с вечеринки в честь дня рождения Неймара, нападающего сборной Бразилии. Поклонники девушки только порадовались за неё, вот только потом оказалось, что футболист её не приглашал да и вообще с Боней не знаком.

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