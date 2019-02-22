7-летняя дочь Бони уличила её во лжи, сказав на видео правду об их богатой жизни

При взгляде на красивые фото и видео в инстаграмах звёзд часто завидуешь их роскошной и красивой жизни. Но спасибо Виктории Боне за то, что не стесняется рассказать правду, пусть и устами младенца, пишет "Владтайм".

Недавно в инстаграме Виктории Бони стали появляться фотоотчёты об их с дочерью отпуске в Таиланде. На каждом снимке то тут, то там мелькали прекрасные пляжи и шикарные отели с чистейшими бассейнами. В последнем сторис бывшая участница "Дома-2" начала хвалиться, как они с 7-летней Анджелиной пойдут погулять по пляжу, но тут случился один неловкий момент.

Малышка с детской непосредственностью и во весь голос поспешила заявить подписчикам Бони, что на самом деле они "тут не живут". И вместо того чтобы как-то обыграть эту ситуацию или посмеяться над "шуткой" дочери, Боня попыталась заглушить слова девочки, чем, конечно же, добилась не совсем желаемого эффекта.

Для пользователей Сети уже давно не новость, что Виктория Боня не совсем честна в вопросах своей шикарной жизни. Как-то она выложила фото и видео с вечеринки в честь дня рождения Неймара, нападающего сборной Бразилии. Поклонники девушки только порадовались за неё, вот только потом оказалось, что футболист её не приглашал да и вообще с Боней не знаком.