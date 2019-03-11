Боню избили молотком по спине, но не спешите с выводами — в лечебных целях

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Боню избили молотком по спине, но не спешите с выводами — в лечебных целях

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Фото: instagram/victoriabonya

39-летняя российская телеведущая поделилась роликом в "Инстаграме" со своими 6,3 млн подписчиков.

Как следует отдохнув в Таиланде, Виктория посетила столицу Белоруссии — Минск. Там бывшая звезда "Дома-2" решила поправить здоровье и отправилась лечить спину. Правда, способ выбрала весьма необычный. О "шокирующем контенте" она сообщила в подписи к одному из фото.

Я в Минске. Приехала лечить спинку... В сторис подробности, только сразу предупреждаю: зрелище не для слабонервных!

Виктория Боня

На кадрах ролика можно видеть, как невозмутимого вида мужчина с размаха бьёт молоточком телеведущую по спине. При каждом ударе Виктория вздрагивает, но молча терпит. Впрочем, несмотря на спокойную реакцию селебрити, подписчики остались в шоке от подобного метода, о чём активно рассказали в комментариях. Они посоветовали звезде поберечь их и свои нервы и выбрать более традиционные способы лечения.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/victoriabonya/" target="_blank"><strong>victoriabonya</strong></a></p>

Что за избиение на видео, от чего помогает такое лечение? Страшно было даже смотреть

olga2019

Бонечка, сегодня в сторис увидела твою процедуру в Минске. Аж у меня сердце заболело. Точно не для слабонервных. Береги себя, дорогая

kusaidinova

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