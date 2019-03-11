Боню избили молотком по спине, но не спешите с выводами — в лечебных целях

Как следует отдохнув в Таиланде, Виктория посетила столицу Белоруссии — Минск. Там бывшая звезда "Дома-2" решила поправить здоровье и отправилась лечить спину. Правда, способ выбрала весьма необычный. О "шокирующем контенте" она сообщила в подписи к одному из фото.
Я в Минске. Приехала лечить спинку... В сторис подробности, только сразу предупреждаю: зрелище не для слабонервных!
Виктория Боня
На кадрах ролика можно видеть, как невозмутимого вида мужчина с размаха бьёт молоточком телеведущую по спине. При каждом ударе Виктория вздрагивает, но молча терпит. Впрочем, несмотря на спокойную реакцию селебрити, подписчики остались в шоке от подобного метода, о чём активно рассказали в комментариях. Они посоветовали звезде поберечь их и свои нервы и выбрать более традиционные способы лечения.
Что за избиение на видео, от чего помогает такое лечение? Страшно было даже смотреть
olga2019
Бонечка, сегодня в сторис увидела твою процедуру в Минске. Аж у меня сердце заболело. Точно не для слабонервных. Береги себя, дорогая
kusaidinova
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