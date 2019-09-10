Боня устроила травлю своим хейтерам, которые преследуют её и хотят лишить дочери

С негативом в соцсетях сталкивался, скорее всего, каждый, у кого они есть. Но иногда его просто нельзя оставить без внимания, как и поступила телеведущая.

39-летняя экс-звезда "Дома-2" рассказала в "Инстаграме" о нападках, которым подвергалась со стороны нескольких женщин. По словам Бони, они угрожали и оскорбляли не только её, но и её мать и дочь. Данные особы якобы писали в различные организации с целью лишить Викторию родительских прав и следили за её ребёнком.

Это люди, которые перешли на следующий уровень. Они хейтят меня, но это ещё можно понять, мою маму, оскорбляют мою дочь. Они следят за моим ребёнком, приходят в школу<...>. У них мечта — лишить меня родительских прав, чтобы дочка осталась без матери Виктория Боня

Ведущая отметила, что полгода потратила на поиски этих личностей и даже обращалась к "серьёзным людям". И сильно удивилась, когда узнала, что столь агрессивными хейтерами оказались женщины, у которых есть семьи и дети. Виктория призвала распространить о них информацию в соцсетях и хочет привлечь к ответственности законными способами.

Я хочу, чтобы все и каждый, кто знаком с ними, распространили информацию и опозорили их так, как они этого заслуживают! <...> Я буду собирать все возможные сведения о них для привлечения этих людей к ответственности в рамках закона! Виктория Боня

Также Боня опубликовала их лица и часть скриншотов с оскорблениями и угрозами. И указала, какими нехорошими словами хейтеры называют её дочь.

PS. Словами "макака", "желька", "обезьяна", "паразитёнок" они называют моего ребёнка! Виктория Боня

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