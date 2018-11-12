Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв снова вместе спустя 6 лет после расставания

Звёздная пара старается не афишировать свои отношения, но ради возлюбленной певец прилетел в Москву.

Виктория Дайнеко возобновила отношения с Алексеем Воробьёвым, несмотря на то что в 2012 году певец сам её бросил. За это время 31-летняя знаменитость успела выйти замуж, родить дочь и развестись, пока девушки Воробьёва менялись одна за другой. Впрочем, как сообщает "Стархит", в этот раз у звёзд всё серьёзно.

В своё время ребята расстались по инициативе Воробьёва, Дайнеко долго не могла простить его. Но у них получилось быть хорошими друзьями! Сейчас между ними снова пробежала искра и они, научившись на прошлых ошибках, пытаются построить отношения источник

Пара старается не афишировать свои отношения, однако ради возлюбленной Воробьёв прилетел из Лос-Анджелеса в Москву, чтобы снять её в своём новом клипе на песню "С Новым годом, мой любимый человек!"

Линия основана на реальных событиях истории их любви. Покажут много архивных фото, видео. Лёша даже привёз на площадку шапку, которую восемь лет назад подарила ему Вика. Они прямо светятся, находясь рядом, постоянно обнимаются, шушукаются о чём-то Павел, ассистент на площадке

Впрочем, и сама Виктория подтвердила возможный роман. На вопрос одного из подписчиков в "Инстаграме", любит ли она Воробьёва, певица ответила: "Ещё пока не находила причин не любить".

Отношения между Викторией и Алексеем начались ещё в 2011 году и продлились меньше года. Но, несмотря на это, пара считалась одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе. Позже Воробьёв рассказал, что не хотел мешать карьере девушки. По его словам, Дайнеко так сильно влюбилась в него, что хотела уйти от своего продюсера Игоря Матвиенко.