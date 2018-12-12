Бывшая гражданская жена Фёдора Смолова беременна, но свадьбы не будет

Телеведущая впервые рассказала о своём избраннике, который окружил её любовью и заботой.

Виктория Лопырёва подтвердила слухи о своей беременности, которые появились ещё несколько месяцев назад. 35-летняя телеведущая рассказала, что ждёт ребёнка от любимого мужчины и это не Николай Басков, с которым она ранее состояла в отношениях. По словам звезды, избранник обеспечил её такой заботой и вниманием, о котором она даже мечтать не могла.

Я убедилась, что строить отношения в семье, где две творческие единицы, очень сложно. А иногда и невозможно. В мою жизнь стремительно ворвалось новое чувство, я бесконечно счастлива и очень хочу, чтобы и Николай был по-настоящему счастлив Виктория Лопырёва

Телеведущая и посол ФИФА чемпионата мира по футболу не стала назвать имя своего избранника, объяснив это тем, что он совершенно не публичный человек. Единственное, что она смогла о нём рассказать, что встретила, наконец, свой идеал мужчины. При этом, несмотря на будущее пополнение, девушка не спешит со свадьбой, сообщает "Комсомольская правда".

Я сейчас вообще не думаю об этом. Просто живу, ценя каждую минуту своего счастья, и ревниво оберегаю его от посторонних. Самое важное для нас обоих — предстоящее событие, всё остальное потом Виктория Лопырева

Первые месяцы беременности Лопырёвой выпали на чемпиона мира, из-за чего ей приходилось постоянно находиться в разъездах и спать по несколько часов в сутки. Сейчас девушка сознательнее относится к своему здоровью и посещает курсы массажа.