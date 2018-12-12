Бывшая гражданская жена Фёдора Смолова беременна, но свадьбы не будет

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Бывшая гражданская жена Фёдора Смолова беременна, но свадьбы не будет

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Телеведущая впервые рассказала о своём избраннике, который окружил её любовью и заботой.

Виктория Лопырёва подтвердила слухи о своей беременности, которые появились ещё несколько месяцев назад. 35-летняя телеведущая рассказала, что ждёт ребёнка от любимого мужчины и это не Николай Басков, с которым она ранее состояла в отношениях. По словам звезды, избранник обеспечил её такой заботой и вниманием, о котором она даже мечтать не могла.

Я убедилась, что строить отношения в семье, где две творческие единицы, очень сложно. А иногда и невозможно. В мою жизнь стремительно ворвалось новое чувство, я бесконечно счастлива и очень хочу, чтобы и Николай был по-настоящему счастлив

Виктория Лопырёва

<p>Фото © Соцсети</p>

Телеведущая и посол ФИФА чемпионата мира по футболу не стала назвать имя своего избранника, объяснив это тем, что он совершенно не публичный человек. Единственное, что она смогла о нём рассказать, что встретила, наконец, свой идеал мужчины. При этом, несмотря на будущее пополнение, девушка не спешит со свадьбой, сообщает "Комсомольская правда".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lopyrevavika/" target="_blank">lopyrevavika</a></p>

Я сейчас вообще не думаю об этом. Просто живу, ценя каждую минуту своего счастья, и ревниво оберегаю его от посторонних. Самое важное для нас обоих — предстоящее событие, всё остальное потом

Виктория Лопырева

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lopyrevavika/" target="_blank">lopyrevavika</a></p>

Первые месяцы беременности Лопырёвой выпали на чемпиона мира, из-за чего ей приходилось постоянно находиться в разъездах и спать по несколько часов в сутки. Сейчас девушка сознательнее относится к своему здоровью и посещает курсы массажа.

Я не совсем "правильная" беременная. Самый сложный период пришёлся на чемпионат мира. Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла работу посла ФИФА. Самолёты были привычнее автомобиля, спала по 4 часа в сутки

Виктория Лопырёва

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