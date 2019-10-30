Лопырёва показала красивое тело после родов, устроив мокрую фотосессию в бикини

"Мисс Россия — 2003" решила обсудить свою покупку нестандартным образом — приложив к обсуждению знойное фото.

36-летняя ведущая выложила в "Инстаграме" чёрно-белый снимок, на котором позирует в откровенном бикини. И формам экс-модели можно только позавидовать. Лопырёва продемонстрировала плоский живот, тонкую талию, а также страстный взгляд с приоткрытым ртом.

При этом не зря блондинка подставила своё тело под капли воды. Виктория написала, что её крайне беспокоят проблемы экологии. И, чтобы "не травить больше своё тело хлором и другими примесями", ведущая приобрела японский душ за 50 тыс. рублей. Однако потом поинтересовалась у подписчиков, не стала ли она очередной жертвой рекламы.

Я помешана на экологии, вредности и полезности всего на свете, очень любознательна в отношении нашего организма, и отдельная тема — это вода 💧, а точнее — её качество Виктория Лопырёва

Но не все фанаты смогли принять участие в обсуждении серьёзной темы, глядя на такое фото. Викторию стали заваливать комплиментами, отмечая стройную фигуру и говоря модели, что она — просто огонь.

Викааа! Просто космос — фото malika__noor

Виктория, вы очень красивая женщина лично для меня... Я мама, у меня две дочки, муж, когда меня спрашивают, кто мне больше всех нравится... это вы... вы классная kate_1401k

Викусь, какой тут фильтр для воды с таким фото?!)) zhannetta

Виктория Лопырёва — ведущая, экс-модель и блогер родом из Ростова-на-Дону, у которой 3,4 млн подписчиков в "Инстаграме". Девушка прославилась, получив титул "Мисс Россия" в 2003 году. Затем она стала присутствовать на других конкурсах красоты, но уже в качестве ведущей или "звёздной гостьи". Позже Виктории удалось построить карьеру на телевидении. А в начале 2019 года, по сообщениям СМИ, Лопырёва родила своего первенца. Подробнее о биографии ведущей читайте на сайте uznayvse.ru.

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