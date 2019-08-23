Учёный NASA разбился через месяц, как стал чемпионом по прыжкам в вингсьюте

Британский профессор из Университета Саутгемптона Анджело Грубисич помимо своей научной деятельности также занимался прыжками с вингсьютом. В июне этого года он стал чемпионом Британии по этому виду спорта.

За свою карьеру Анджело выполнил сотни прыжков. Суть этой разновидности парашютизма заключается в том, что спортсмен выпрыгивает из самолёта или с большой высоты в специальном костюме с перепонками, за счёт которых он словно скользит по воздуху. Для приземления используется парашют. В таком прыжке и погиб профессор.

Студенты университета, в котором профессор Анджело читал лекции по космонавтике и продвинутым силовым установкам, отметили, что он погиб, занимаясь своим любимым делом. Они отзываются о нём как о "фантастическом лекторе и их источнике вдохновения".

Анджело пленял сердце и ум каждого, кому выпала честь с ним встретиться и работать Студенты Анджело Грубисич

Кроме того, Грубисич присоединился к группе астронавтики университета. Его роль заключалась в разработке и испытании современных двигательных установок для космических аппаратов. Согласно данным университета, Анджело активно сотрудничал с Европейским космическим агентством и NASA в разработке передовых двигательных технологий.

В 2015 году он организовал проект "Икар". Разработчики стремились создать вингсьют нового поколения: костюм повышенной безопасности, позволяющий набирать большую скорость и высоту. В своей разработке Анджело планировал побить рекорды, и это ему удалось.

Семья учёного подтвердила, что Анджело погиб в результате прыжка с трамплина в Саудовской Аравии. Коллеги из университета и исследовательских групп уже выразили свои соболезнования родным.

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