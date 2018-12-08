Дешёвая водка может быть полезной. Как приготовить изысканные напитки

Вопреки мифологии не самогон, а именно настойки и наливки исторически являлись самыми «народными» напитками в СССР. С тех пор их актуальность ничуть не снизилась.

Принято считать, будто самогон являлся самым "народным" напитком в СССР, но это не так. В стране, где существовала государственная монополия на производство алкоголя, сам факт владения самогонным аппаратом мог привести к неиллюзорному тюремному сроку, даже если напиток делался не на продажу, а для личного потребления. Потому с самогоноварением связывались лишь немногие отчаянные головы, готовые рисковать по-крупному, чтобы хорошо заработать. Воистину же народными напитками были самодельные настойки и наливки.

И в брежневские времена, когда десятирублёвой колхозной пенсии не хватало для покупки хотя бы трёх бутылок водки по 3,62 в месяц, и в горбачёвскую эпоху, когда купить алкоголь было сложно даже за большие деньги, зелёный змий отнюдь не был легкодоступным для широких народных масс. В то же время огромное количество людей по работе имело доступ к спирту, он широко применялся в медицине для дезинфекции, в авиации — для борьбы в обледенением, в радиоэлектронном производстве — для зачистки контактов и т. п. Советским учёным ещё везло — спирт "особо чистый для научных целей" можно было достаточно комфортно пить, всего лишь разбавив его водой. В других отраслях чистота продукта была ниже, и даже после кустарной очистки он зачастую сохранял неприятные привкусы. Чтобы заглушить их, а также сделать напиток пригодным для употребления прекрасными дамами, спирт настаивали на клюкве и бруснике, добавляя туда воду и сахар, разводили им вишнёвое варенье, делали настойки на имбире, меду или жгучем перце. Такие напитки самой разной крепости — от мягких и сладких "бабоукладчиков" до 70-градусного "вырвиглаза" — являлись предметом гордости их создателей и неизменным хитом любого застолья, а их рецепты держались в тайне или передавались друзьям под большим секретом.

Практически все "домашние вина" из ягод относились именно к этой категории, ни чёрная смородина, ни рябина, ни слива, как правило, не вызревали до сахаристости, необходимой для получения классического продукта брожения, и эта проблема решалась добавлением внешнего алкоголя.

Сегодня Россия — страна, пожалуй, с самой доступной по цене водкой в мире. Минимальная отпускная цена составляет 205 рублей за пол-литровую бутылку, что является предметом жгучей зависти со стороны жителей соседних Швеции и Финляндии. Причём самая дешёвая и суперпремиальная водки различаются — будем честны — в первую очередь ценой и маркетинговой легендой и лишь совсем чуть-чуть качеством воды, степенью очистки спирта и составом вкусовых добавок.

Однако водка — напиток, любимый далеко не всеми. Она не сочетается со многими блюдами. Для огромного числа потребителей, особенно относящихся к прекрасному полу, чересчур крепка. Наконец, многие находят ее просто-напросто невкусной.

Зато дешёвая водка может стать отличной спиртовой основой для тех же настоек и наливок, актуальность которых в наши дни ничуть не снизилась, в своём роде это домашний алкоголь, идеальный со всех точек зрения. Самые ленивые могут купить в супермаркете пакетик с готовой смесью пряностей, превращающий её в перцовку. Это обойдётся в 15–20 рублей. Впрочем, найти такие наборы в продаже не всегда просто. Людям же творческим ничто не мешает проявить фантазию и создать оригинальный напиток по собственному рецепту, используя любые доступные ингредиенты.

Начнем со всё той же перцовки. Смешайте в равных долях чёрный, душистый и острый красный перцы, засыпьте 5 г этой смеси в пол-литровую бутылку водки и дайте настояться 3–5 дней, в готовую настойку добавьте чайную ложку мёда. У вас получится великолепная согревающая перцовка, весьма полезная при начинающихся симптомах простуды. Только чёрный и душистый перцы должны быть в виде горошка, а острый красный лучше отрезать в нужном количестве от стручка: если вы используете молотый перец, то из-за мелкодисперсной взвеси, которая заполонит всю бутылку, не оседая на дно, у вас будет сильно першить в горле.

Другой популярный в народе рецепт — ароматная настойка на корице, имбире, гвоздике, душистом перце и кардамоне. На пол-литровую бутылку также потребуется 5 г такой смеси, а соотношение ингредиентов можно подбирать самостоятельно.

Можно поэкспериментировать с продающейся в магазинах смесью горошка пяти разных перцев — чёрного, белого, душистого, зелёного и розового. Чёрный перец придаст настойке остроту, белый оттенит её мягкостью, а розовый, зелёный и душистый привнесут богатый букет ароматов.

Надо сказать, что для человека, решившего заняться настойками на водочной основе, отдел приправ любого крупного супермаркета станет неистощимым источником вдохновения. В любое время года там можно купить барбарис и ягоды можжевельника, имбирь и корицу, ваниль и анис. К плотным и горячим зимним блюдам русской кухни хорошо подойдёт чесночная настойка, а после бани как нельзя лучше придётся рюмка-другая самодельной хреновухи, простор для фантазии ничем не ограничен.

Для дачника, желающего с толком использовать свой урожай, технологии настоек и наливок тоже незаменимы. Ягоды, произрастающие в наших краях, довольно редко вызревают до сахаристости, позволяющей приготовить из них натуральное фруктовое вино. К тому же многие из них обладают избыточной для этого кислотностью, а в некоторых сок практически неотделим от мякоти. Но это поправимо.

Возьмите ягоды вишни или сливы (их надо отделить от косточек), чёрной смородины или черноплодной рябины, положите в большую банку так, чтобы они заняли половину её объема, залейте доверху водкой, плотно закройте и поставьте в тёмное место на срок от двух недель до пары месяцев. Потом перелейте в другую тару через сложенную в несколько слоёв марлю, а собравшийся в этой марле ягодный ком аккуратно отожмите туда же. В полученную жидкость добавьте сахар из расчета 80 г/л, тщательно перемешайте и дождитесь, пока он полностью растворится. Возможно, ваш напиток готов, а может, и нет. Дело в том, что гармоничность вкуса зависит от баланса между сахаром и перешедшими из ягод кислотами, а их концентрацию в домашних условиях измерить и тем более предвидеть заранее невозможно. Поэтому если после первой пробы напиток представляется вам недостаточно гармоничным, попробуйте добавлять в него сахар с шагом 10 г/л до того момента, пока результат вас не удовлетворит (только не перестарайтесь со снятием проб, иначе ставить на стол будет нечего).

Вы получите ароматную и мягкую сладкую ягодную наливку крепостью 20–25%, которая отлично подойдет в качестве аперитива, дижестива или к десерту и будет благосклонно воспринята как мужчинами, так и женщинами.

Великолепные наливки получаются из диких ягод — клюквы, брусники, черники, голубики, морошки. Отличные результаты даёт обыкновенная красная рябина, которую можно нарвать почти что в каждом городском дворе, собирать её следует после первых заморозков, когда ягоды обретут пикантное сочетание горечи и сладости.

Если на дворе зима, можно купить пакет-другой быстрозамороженных свежих ягод, практически в любом супермаркете всегда есть и клюква, и клубника, и смородина.

Можно экспериментировать, составляя смеси из близких по вкусу (например, черника и голубика или клюква и брусника) или, наоборот, контрастных — как смородина и клубника — ягод. Можно вводить в букет острые, пряные или пикантные оттенки, добавляя апельсиновую или лимонную цедру, имбирь, гвоздику. Можно пустить в ход забродившее варенье из старых запасов — простор для творчества безграничен. И дело совсем не в экономии, хотя настойка или наливка заводского производства обойдется заметно дороже по сравнению с использованной вами бутылкой водки. Главное, вы можете создать неповторимый напиток собственной рецептуры, купить который будет невозможно ни в одном магазине ни за какие деньги.

И когда гости, собравшиеся за праздничным столом, начнут наперебой спрашивать, что за волшебная амброзия была в этом графине и где бы приобрести хотя бы бутылочку, настанет ваш звёздный час мастера-винодела.