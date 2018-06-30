Как не нарваться на поддельный алкоголь

В криминальных сводках то и дело попадаются новости о конфискации очередной партии алкогольных суррогатов. Лайф разбирался, как избежать покупки поддельного алкоголя.

Начнём с того, что многочисленные советы "смешать вино с глицерином" или "бросить в бокал щепотку соды" не имеют под собой никакой реальной основы. Те, кто советует подобное, вряд ли имели больше трояка по химии в школе. Сода, растворяясь, даёт щелочную среду, которая реагирует с кислотами, нейтрализуя их, — это сопровождается выделением пузырьков углекислого газа. Такая реакция произойдёт при добавлении соды в абсолютно любую кислую среду, будь то вино — настоящее или поддельное, фруктовый сок или клюквенный морс. Все эти жидкости содержат целый букет кислот естественного происхождения.

Часто за "подделку" принимают вино, которое попросту очень сильно не понравилось: "слишком кислое" или "слишком сладкое" на вкус потребителя, испорченное в результате неправильного хранения или транспортировки. Низкокачественное вино всё равно остаётся вином. Кроме того, не является подделкой, например, винный напиток, на этикетке которого честно указано, что в бутылке содержится именно он.

Под словом "подделка" применительно к вину и другим алкогольным напиткам, в зависимости от ситуации, понимаются три совершенно разные вещи. Во-первых, это напиток, этикетка которого не соответствует содержимому бутылки. Это может быть вполне натуральное вино, но предлагаемое под видом более ценного и дорогого. Жертвами подобного мошенничества могут стать, например, коллекционеры, приобретающие с рук бутылку стоимостью во многие тысячи рублей. Однако заниматься переклейкой этикеток в промышленных масштабах экономически невыгодно и шансы нарваться на подобную неприятность в торговой сети равны нулю, да и для здоровья такая подмена опасности не представляет.

Во-вторых, словом "подделка" нередко обозначают контрафактные напитки, с которых не уплачивался акциз, — в первую очередь водка. Одно время довольно многие ликёро-водочные заводы выпускали продукции существенно больше, чем было задекларировано государству, кладя сумму "сэкономленных" на акцизах денег себе в карман. "Излишки" продукции поступали в торговые сети с акцизными марками, очень похожими на настоящие, а потребитель совершенно не ощущал разницы, поскольку в бутылках содержалась точно такая же водка, выпущенная на тех же производственных линиях. Единственным пострадавшим в этой ситуации было государство, недополучавшее денег в бюджет.

Наконец, самая опасная разновидность алкогольных подделок — суррогаты, т.е. напитки, подпольно произведённые кустарным образом из подручного сырья. Так, под видом водки может продаваться разведённый технический спирт или даже стекломой; "коньяк" делается путём добавления в чай спирта, сахара и ароматизаторов, а под видом вина можно встретить разбавленные водкой растворимые напитки вроде "Инвайта" или "Юппи". Нередко в состав суррогатов входит смертельно опасный метанол, по вкусу и запаху неотличимый от этилового спирта. Именно такая продукция представляет опасность для здоровья, и именно с ней связано большинство алкогольных отравлений. По данным Росстата, только с января по октябрь 2016 г. из-за случайных отравлений алкоголем в России скончалось 9602 человека.

Сейчас внедрена и работает Единая государственная автоматизированная система (ЕГАИС), цель которой — полный контроль за оборотом алкоголя в стране. Её работа выглядит следующим образом. Росалкоголь выделяет производителям и импортёрам акцизные марки, каждая из которых имеет свой уникальный номер. На линии розлива или импортном складе марки наклеиваются на бутылки, и в базу данных вводится информация о каждой из них (например: марка номер такой-то соответствует бутылке объёмом 0,.75 л вина ликёрного специального "Мускат белый Красного камня" урожая такого-то года; розлив произведён такого-то числа на головном предприятии ФГУП ПАО "Массандра").

При покупке бутылки вина или крепкого алкоголя на кассе супермаркета штрих-код считывается дважды — первый раз с акцизной марки, а второй с этикетки — и эта информация в режиме реального времени передаётся в ЕГАИС. Если номер марки соответствует указанному на этикетке содержимому, то чек пробивается, и довольный покупатель уходит с бутылкой. Если же такого номера в базе нет (марка поддельная, и номер проставлен "от фонаря"), или номер марки не соответствует содержимому, или бутылка с таким номером однажды уже была продана, кассовый аппарат попросту не пробьёт покупку и автоматически передаст в контролирующие органы сообщение, что в магазине совершена попытка продажи контрафакта.

Очевидно, что риск нарваться на контрафактный или суррогатный алкоголь при покупке в легально функционирующем магазине в наше время равен нулю. Откуда же тогда ежегодно берутся тысячи отравлений с летальным исходом? Очевидно, речь идёт о нелегальных каналах сбыта, причём пострадавшие, как правило, нарываются сами. Например, нередка ситуация, когда во время праздника спиртного "не хватило" и жаждущие продолжения банкета идут за добавкой ночью, уже после того, как, в соответствии с законом, торговля алкоголем и пивом прекращена (в Москве это время наступает в 23:00).

Купить что-то в супермаркете в это время технически невозможно. Однако можно попытаться уговорить знакомую продавщицу в маленьком частном магазинчике у дома продать бутылку, минуя кассу, пробив покупку на следующий день, — и не исключено, что при отсутствии свидетелей она может пойти навстречу. Само по себе такое согласие уже должно насторожить, ведь, чтобы легализовать состоявшуюся продажу, утром ей потребуется сосканировать штрих-код с акцизной марки, а бутылка, на которую она наклеена, к тому моменту уже давно будет вами куплена, выпита и выброшена в мусоропровод. И если, перед тем как отдать покупку вам в руки, она не переписывает номер на листок бумаги, эта бутылка, скорее всего, левая. Ещё более отчаянные искатели приключений рискуют покупать алкоголь в ночное время у таксистов, в контейнерах на оптовых рынках и в иных стрёмных местах.

Поэтому, если ваша жажда столь сильна, что не оставляет никакой возможности подождать до утра, примите хотя бы минимальные меры предосторожности. Во-первых, ни в коем случае не покупайте бутылку, на которой акцизная марка отсутствует. Во-вторых, установите на свой смартфон любое из многочисленных мобильных приложений, сканирующих с марки штрих-код и получающих по нему информацию из базы ЕГАИС, — точно так же, как это делают кассовые аппараты в магазинах.

Вообще запомните, что пить алкоголь из бутылки, на которой отсутствует акцизная марка, можно только в одном случае — если эта бутылка была куплена за границей и привезена вами или кем-то, кому вы доверяете.