Лайфхак: Как найти хорошее вино в супермаркете за 300 рублей

В последнее время появляется всё больше магазинов и даже торговых сетей, специализирующихся на продаже отечественных вин. Они всё чаще встречаются в винных картах дорогих ресторанов. Лайф разобрался, насколько хороши отечественные вина, которые стоят на полках магазинов.

Сегодня на магазинных полках можно встретить вина трёх видов. Во-первых, это отечественная продукция, произведенная из местного винограда. Во-вторых, импортные вина, ввезённые в Россию уже в бутылках. И, наконец, так называемый балк — продукция, произведённая из импортных виноматериалов, доставляемых в страну в цистернах.

Что такое балк

В большинстве случаев это виноматериалы, представляющие собой простенькое сухое вино. Его разливают в России по бутылкам, наклеивают этикетки и пускают в продажу. При этом такое вино тоже формально считается российским. В настоящее время "балк" занимает около 40% винного рынка.

Так как "балк" ввозится в страну в качестве сырья, таможенные пошлины на него ниже, чем на готовую продукцию. Доставка в цистерне обходится намного дешевле, чем в бутылках. Различаются акцизные ставки. Наконец, ряд государств — членов ЕС субсидируют своих сельхозпроизводителей. В результате "балковое" вино не только стоит существенно — иногда в разы — меньше по сравнению с бутилированным импортом, но зачастую обгоняет по дешевизне и продукцию из местного винограда.

Использование импортных виноматериалов криминалом не является. И многие именитые производители используют "балк", Например, недорогие линейки шампанского от "Абрау-Дюрсо" производятся из южноафриканского сырья. Но "Абрау" работает в ЮАР с постоянными поставщиками и представители компании на местах контролируют качество каждой отправляемой партии.

Большинство же производителей, лишённых собственной сырьевой базы, приобретает виноматериалы по разовым контрактам на спотовом рыке — сегодня в Чили, а завтра в Испании, — где дешевле. Это приводит к тому, что даже если качество оказывается приемлемым, в двух совершенно неразличимых по виду бутылках может оказаться вино, абсолютно разное по вкусу, ведь оно приехало к нам с противоположных концов света.

Как отличить

Отличить вино, приготовленное в России из местного винограда, можно по надписи "Вино с защищённым наименованием места происхождения".

Сомневаться в её правдивости не приходится — контроль в алкогольной отрасли строг, а лицензия стоит дорого, так что рисковать никто не будет. Надпись "Вино с защищённым географическим указанием" предполагает выполнение несколько менее строгих требований: сырье для его приготовления может закупаться у сторонних поставщиков, однако оно всё равно должно выращено в том же регионе.

Сколько стоит нормальное российское вино

В любой винодельческой стране бутылка "качественного вина на каждый день" местного производства, то есть не обладающего запредельными достоинствами, но и лишённого выраженных недостатков, стоит порядка $5.

Сегодня Россия не исключение, и "понятное вино за понятные деньги" можно приобрести от 250–350 рублей за бутылку. При этом совершенно не обязательно вино, купленное за такие деньги, окажется простеньким и незамысловатым. На прошлогоднем Кубке Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) лучшим красным сухим России по результатам слепой дегустации было признано вино "Достойный классик" урожая 2016 года от винодельни "Юбилейная", стоившее в розницу порядка 370 рублей и обошедшее многих более дорогих конкурентов.

Сам по себе статус "защищённого" вина не даёт гарантии качества: даже у лучших виноделов случаются провалы, да и год на год не приходится. Но практика показывает, что взятая наугад бутылка такого вина, как правило, оказывается на голову выше по сравнению с близким по цене "балком". При этом бутылка чилийского или южноафриканского вина обойдётся, при одинаковом качестве, приблизительно вдвое дороже по сравнению с российским, а если речь идёт о бордо, то минимум в три с половиной раза.

На прошедшем в октябре Кубке СВВР иностранное жюри, состоящее из экспертов мирового уровня, таких как Оз Кларк, присудило оценки 84–86 баллов и выше примерно половине из 50 красных и 36 белых вин, вышедших в финал. Это серьёзные, качественные вина, и многие из них по сходным ценам сегодня можно увидеть в магазинах.

Итак, что и где

Итак, в сетях "Пятёрочка", "Дикси" и "Ашан" неплохо представлена кубанская "Фанагория". Линейка вин "Номерной резерв" стоит в рознице 270–330 рублей; "Авторское вино" обойдётся в 400–450 рублей, а более изысканное "Крю Лермонт" — в 700–800 рублей за бутылку.

Винодельня "Кубань-вино" (торговая марка "Шато Тамань") выпускает более 60 "защищённых" вин, а стоимость нижних линеек начинается примерно с 300 рублей. Демократичную ценовую политику ведёт винодельня "Юбилейная", большинство их вин стоят 300–350 руб, а цена самых дорогих не превышает 1000 рублей. Среди крепких вин имеет смысл обратить внимание на продукцию "Массандры" и "Солнечной долины" — их портвейны обойдутся в три-пять раз дешевле португальских при сравнимом качестве.

Кроме того, вина из собственного винограда выпускают "Абрау-Дюрсо", "Вилла Виктория", "Вина Ведерникова", винодельня Раевского, "Гай-Кодзор", имение "Сикоры" "Лефкадия", "Мысхако", Южная винная компания, Alma Valley, Esse и другие. Именно эти этикетки следует высматривать в магазинах. Можно прихватить с собой распечатку таблицы результатов недавнего конкурса. Значения в 84–86 баллов соответствует вину, лишённому каких-то явных недостатков, а образцы с более высокими оценками представляют особый интерес.