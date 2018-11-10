"Мобильный сомелье". Стоит ли доверять приложениям по оценке вина

Набирают популярность приложения по выбору вина. Смысл в том, что покупатели ставят ему оценку на основе собственных вкусовых предпочтений. Лайф разобрался, насколько они полезны, почему профессионалы ими не пользуются и как избежать покупки плохого алкоголя по совету из смартфона.

Идея "мобильных сомелье" предельно проста. Выбирая бутылку у магазинной полки, вы щёлкаете этикетку камерой смартфона, специальная программа распознает вино и информирует о нём, сообщая оценки и краткие описания. Подобных приложений существует более шестисот, и наиболее популярными среди них являются сегодня Vivino и Delectable.

Сначала о достоинствах. Традиционными источниками информации о вине, которую использовали любители этого напитка по всему миру, были описания и оценки, сделанные профессиональными дегустаторами. Наиболее авторитетными винными базами являлись проект Роберта Паркера Wine Advocate, а также журналы Wine Spectator и Wine Enthusiast.

В профессионализме их создателей нет сомнений, однако в журнале Wine Spectator постоянно работает лишь семь редакторов-дегустаторов, которые, даже пробуя по несколько десятков образцов вин ежедневно, не в состоянии охватить и половины всего ассортимента, выпускаемого в мире. Особенно это относится к винам не слишком "раскрученных" на мировом рынке стран-производителей и продукции малоизвестных виноделен. Поэтому для покупателя, зашедшего в "Дикси" или в "Пятёрочку", оценки западных экспертов зачастую бесполезны. Необходимость хорошего знания английского языка и платный доступ к значительной части контента окончательно закрывают вопрос о том, почему эти источники малопопулярны среди большинства непрофессионалов в мире вина.

Vivino

Вместе с тем, например, приложение Vivino сегодня установлено более чем у 33 млн пользователей по всему миру, и каждый из них имеет возможность оценить и описать попробованное им вино. А общий объём базы превышает 10 млн позиций. Найти в продаже вино, о котором в приложении не было бы никакой информации, практически невозможно.

"Всенародность" приложения базируется на том, что оценить вино может любой желающий, в том числе совершенно ничего в вине не смыслящий. На одного опытного дегустатора или хотя бы компетентного любителя приходятся десятки — если не сотни — "людей с улицы", которые оценивать вина никогда не учились.

Профессиональные системы рейтингов, такие как знаменитая 100-балльная шкала Паркера или 20-балльная система Робинсон, весьма сильно формализованы. В них оцениваются внешний вид вина, его ароматика и вкус; учитывается сбалансированность кислотности, резкость танинов и масса других параметров. И хотя на первый взгляд органолептический — при помощи носа и языка — метод экспертизы крайне субъективен, сделанные вслепую оценки двух дегустаторов, для одного из которых это вино является любимым, а другой его искренне ненавидит, редко расходятся более чем на 2–3 балла по 100-балльной шкале. И на международных конкурсах, где члены жюри вслепую, из пронумерованных бокалов пробуют за день десятки образцов, итоговые протоколы показывают трогательное единодушие оценок.

В Vivino оценки выставляются по "школьной" пятибалльной системе, и высший балл при этом означает не какие-то выдающиеся достоинства вина, а просто что оно понравилось Васе Пупкину, который, возможно, за всю жизнь ничего слаще морковки и не пробовал. А не понравиться вино может по тысяче и одной причине.

Например, самый изысканный классический брют — шампанское, практически вовсе не содержащее сахара, — многими воспринимается как "кислятина", невзирая на всё богатство вкуса и аромата. И, напротив, великолепный сотерн для многих окажется приторно-сладким. Профессиональному дегустатору не составит труда отвлечься от личных пристрастий и оценить реальные достоинства и недостатки "по системе", а обычный потребитель, не раздумывая, в такой ситуации влепит вину кол.

С другой стороны, существует немало фанатов, например, виноградного сорта изабелла, вообще запрещённого для производства вина во многих странах, но обладающего очень ярким, характерным и узнаваемым вкусом и ароматом. Такой фанат будет ставить высокие оценки любому вину, в котором уловит знакомые любимые нотки.

В результате, хотя создатель Vivino Хайни Захариассен и утверждает, будто усреднённые пятибалльные оценки от множества пользователей легко переводятся в рейтинги "по Паркеру", пользователям приложения то и дело приходится сталкиваться с "сюрпризами". Так, среди наиболее часто сканируемых в России вин пятое место занимает абхазское "Лыхны" — красное полусладкое, изготовленное из всё той же изабеллы. В настоящее время, согласно Vivino, оно занимает в России 11-е место среди лучших недорогих вин и входит в 5% лучших вин всего мира с оценкой, колеблющейся на уровне 3,8–3,9 благодаря, опять же, оценкам российских потребителей. Что, по утверждению Захариассена, должно соответствовать примерно 90 баллам по общепринятой системе.

Это весьма высокий рейтинг, соответствующий "выдающемуся вину с превосходными потребительскими качествами и выраженным стилем; вину для особого случая; более яркому, более насыщенному, слоисто-сложному, с длинным послевкусием, очень часто отражающему специфический культурный контекст". Достаточно сказать, что среди многочисленных российских вин, принявших участие в прошедшем в октябре Кубке Союза виноградарей и виноделов России, ни один из представленных образцов до такой оценки не дотянул.

Популярное, но никакое?

"Лыхны", пожалуй, одно из самых популярных вин, которое обсуждают в приложении. По утверждению экспертов, его делают из привозного молдавского виноматериала (само предприятие имеет слишком мало виноградников, чтобы обеспечить производимые объёмы). Пользователи ставят ему очень высокие оценки, которые едва ли поддержат профессиональные дегустаторы. Однако убедиться в этом оказалось непросто: в последний по времени раз кто-то из российских винных критиков обращал внимание на абхазские вина семь лет назад , а с тех пор многое могло измениться. Искать же вино из маленькой непризнанной республики в зарубежных источниках оказалось бесполезным делом. Пришлось отправляться за образцом в "Пятёрочку", чтобы оценить его самому, благо, опыт проведения дегустаций и судейства в винных конкурсах вполне позволял мне это сделать.

"Лыхны" с датой розлива 10.08.2018 (это важно, так как разные партии могут сильно отличаться друг от друга) оказалось вином тёмно-красного цвета с кирпично-ржавым оттенком. Аромат выражен очень слабо, неяркий, с нотками свежераскушенной виноградной ягоды и лёгким сортовым оттенком изабеллы; мгновенно выветривается. Вкус резковатый, простой, водянистый, с невнятными танинами, тонами красной смородины и паслёновыми нотками. Сортовые нотки изабеллы слабые и где-то теряются. В развитии появляются нотки вишни. Послевкусие непродолжительное.

Просто, водянисто, слегка излишне кисловато, принадлежность к полусладкому совершенно не ощущается. Если слегка подышать, вино становится чуть лучше, но это не слишком спасает. Сколько-нибудь заметных отвращающих дефектов из него не лезет, но вино абсолютно никакое, из категории "пить можно, но незачем". Я оценил его в 76/100 — Роберт Паркер писал, что такой рейтинг есть у многих "честных, недорогих" — хоть и очень простых — вин, которые можно пить, если "ситуация ни к чему не обязывает". Например, такой рейтинг может получить водянистое, но соответствующее сортовому профилю вино со, скажем, недостаточной кислотностью и невнятными танинами. Как профессиональный винный критик, заявляю: пить можно, но лучше использовать для кулинарных целей.

Но бывает и другое

Случается, что вкусы у пользователей и дегустаторов не совпадают на, казалось бы, небольшие баллы. Однако по факту разница огромная. Так, испанское вино Finca Antigua Organic Selection урожая 2014 года получило в одном из приложений оценку 3,1, что должно соответствовать примерно 80/100. В то же время известный винный критик Денис Руденко оценил его в 87/100.

Разница между 80/100 и 87/100 по факту огромна. 80/100 — это минимум, который вообще имеет смысл пить. Фактически порог приемлемости. 87/100 — "очень хорошие, с особенными потребительскими характеристиками". Это не просто качественная разница, а через одну ступень — между ними ещё "качественное вино на каждый день".

Delectable

Все указанные недостатки в той или иной степени характерны и для любого "народного" приложения, где "средний балл" оценки вина определяется голосованием толпы. К примеру, в другом популярном приложении, Delectable, оценка выставляется по 10-балльной системе; у этого приложения меньше пользователей, но их общий уровень винной культуры выше.

Delectable также позволяет, сфотографировав этикетку, определить страну происхождения, винодельню, название вина, а иногда и год урожая. Просканированные вина добавляются в персональный "винный дневник" пользователя. Кроме того, приложение позволяет легко найти все описания, сделанные конкретным дегустатором, если вам известно его имя, — это даёт возможность отбросить совсем уж "мусорные" оценки и ориентироваться на профессиональные мнения. Поэтому, а также потому, что оценка в этом приложении более гибкая и выставляется по 10-балльной шкале, оно более популярно среди продвинутых любителей вина, но общее число его пользователей намного ниже, чем у Vivino. По данным Google Play, его установило около 100 тысяч человек.

По сути говоря, рейтинги в таких приложениях измеряют "среднюю температуру по больнице", так что пользоваться ими следует с весьма большой осторожностью.