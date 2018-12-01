Не халява, а дегустация. Где бесплатно попробовать вино в Москве и Питере

Как и где попробовать дорогие вина по адекватной цене или вовсе бесплатно. А также что для этого необходимо.

Покупка вина — всегда лотерея. Даже если напиток окажется отличным по качеству, далеко не факт, что он вам понравится. Кто-то сочтёт кислятиной великолепный классический брют, для кого-то прекрасный сотерн окажется приторно-сладким, а некоторым не понравятся солоновато-минеральные нотки виноградного сорта "рислинг". Как выбрать то, которое подходит именно вам, и не разориться? Попробовать. И вот где это можно сделать в Москве и Петербурге.

Москва

Дегустация обязательно посвящена какой-то теме: это могут быть игристые разных стран, вина из региона Бордо, продукция конкретной винодельни или, например, каберне совиньон со всего света. Для начинающих любителей, пытающихся сориентироваться у магазинной полки, наибольший интерес представляют такие темы, как вина экономсегмента, продукция российских виноделов, вина из ассортимента супермаркета.

В Москве действуют по меньшей мере три десятка клубов и организаторов, периодически проводящих дегустации. Так, по четвергам проходят дегустации в винном клубе "Блан де Блан" — участие в них является бесплатным, однако число мест ограниченно и записываться следует заранее.

Также в Москве проходят дегустации винного клуба Veritas — стоимость участия в них начинается от 1500 рублей, причём оплатившие заранее по карте получают существенную скидку. Старейший в России клуб "750 мл", основанный Денисом Руденко и Сергеем Александровым, сейчас собирается редко, но отслеживать стоит и его. Входной билет на вводную дегустацию обойдётся приблизительно в 1000 рублей. Проект "Русское вино" предлагает по предварительной записи несколько тематических программ, посвящённых в основном российским винам. На такие мероприятия вход стоит от 2200 рублей с человека.

Санкт-Петербург

В Петербурге действует не менее полутора десятков дегустационных клубов. Например, "Академия вина" в некоторые дни проводит параллельно на разных площадках до четырёх-пяти мероприятий. Самые дешёвые дегустации стоят там 1300 рублей, средние по цене — 2500 рублей, хотя встречаются и более затратные варианты, — всё зависит от сета.

Школа сомелье Wine Jet ориентируется как на новичков, так и на продвинутых ценителей. Для тех, кто делает первые шаги в мире вина, предназначены недорогие обзорные дегустации стоимостью порядка 1800 рублей.

По магазинам

Виноделы и виноторговцы также активно используют дегустации для продвижения своей продукции. Их мероприятия проводятся не столь часто, зато дают возможность сэкономить, т.к. нередко являются бесплатными или же позволяют участникам дегустации приобрести понравившиеся вина со значительными скидками. Как правило, такие мероприятия приурочены к открытию нового специализированного магазина, выпуску новой линейки вин или выходу на российский рынок зарубежного производителя, ранее не поставлявшего к нам свою продукцию. Активно занимается дегустационной деятельностью московская сеть магазинов "За вином" — еженедельно там проходят бесплатные тематические дегустации для всех посетителей, при этом проводятся конкурсы и разыгрываются призы.

Винный дом "Каудаль" ежедневно проводит бесплатные дегустации во всех своих бутиках, расположенных в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону для компаний от двух до восьми человек. Чтобы попасть на такое мероприятие, необходимо позвонить в бутик, выбрать удобное время и одну из пяти тем ("Белое", "Красное", "Игристое вино", "Пиво" либо "Дегустация с декантером"). В ходе дегустации, сопровождаемой подробным рассказом, будут вскрыты две бутылки на усмотрение сомелье. Для желающих попробовать какое-то определённое вино по своему выбору существует и платный формат, который в обычное время обойдётся в 1500 руб., а в ноябре или декабре — в 2000 руб. с человека.

Анонсы предстоящих дегустаций публикуются на сайтах организаторов и в тематических сообществах в социальных сетях, наиболее активное из которых находится в "Фейсбуке". Там можно найти информацию, относящуюся не только к Москве и Петербургу, но и к регионам, и даже к республикам бывшего СССР.

Стоимость участия в дегустации — если она платная — зависит от состава сета и может варьироваться в диапазоне от 1000 рублей для вин бюджетных линеек до 15 000 рублей при вертикальной дегустации коллекционных бордоских вин старых винтажей. В большинстве же случаев она обычно укладывается в 2–3 тыс. руб. При этом в Петербурге цена билета на вина одного и того же класса обычно заметно меньше, чем в Москве, но сет при этом, как правило, состоит из 5 или 6 образцов; в Москве считается хорошим тоном предлагать не менее восьми.

Самые же большие дегустационные возможности открываются на национальных салонах вин и отраслевых выставках, где вино в буквальном смысле этого выражения льётся рекой. В Москве ежегодно проходит порядка двух десятков подобных мероприятий — например, сельскохозяйственная выставка "Золотая осень", салон итальянских вин Gambero Rosso, Голицынский фестиваль российских вин, проводимые под патронажем посольств национальные салоны Чили и ЮАР, Gorizont Natural Wine Festival и многие другие. Для профессионалов рынка участие в таких мероприятиях бесплатное, но, если вам не удалось просочиться на халяву, расстраиваться совершенно не стоит. За 2–3 тысячи рублей стоимости входного билета вы получаете возможность попробовать все образцы от многочисленных производителей, импортёров, торговых сетей и других участников, счёт которых идёт на десятки, а иногда и на сотни. Самое главное при этом — не переоценить возможности своего организма, который может и не справиться с ударными дозами алкоголя.