Красное против белого. Как выбрать хорошее российское вино

"Роскачество" недавно провело экспертизу российских вин. Специалисты изучили многочисленные винодельческие бренды и наконец-то выяснили, что лучше пить россиянам, чтобы и вкусно было, и голова с утра не болела.

Истина в российском вине

"А есть не кислое?" — наверное, самый популярный вопрос про вино, который слышат продавцы в магазинах. Россияне этот напиток жалуют не особо. И, несмотря на медленно встающее с колен отечественное виноделие, привить культуру пития красного или белого сухого пока не получается. Доля продаж виноградного напитка за год сократилась на 8%.

Растёт лишь потребление винных напитков — покупают в основном или шмурдяк, игриво замаскированный под портвейн, или плодово-ягодное вино, которое и не вино вовсе. Популярные на Западе каберне и шардоне всухую проигрывают водке, которая полновластно заняла алкогольный престол, став напитком номер один для 76% покупателей горячительного.

Но близится Новый год и наверняка на каждом столе появится бутылка-другая вина. Тем более сейчас необязательно следовать стереотипам и покупать Францию — вполне можно найти и российский напиток по душе. Этим и озаботилось "Роскачество", подготовив рекомендации любителям вина. Его эксперты проверили 320 отечественных вин в категории от 200 до 1000 рублей за бутылку.

Начать лучше с этикетки. Нормальная этикетка вина — это открытая и понятная книга, выглядеть она должна по определённому стандарту.

Как выбрать?

В вине обязательно должен быть указан и год сбора винограда, и производитель, и сорта винограда. Самые популярные и международные сорта такие. Красные: "каберне совиньон", "мерло", "пино нуар". Белые: "шардоне", "совиньон блан", "рислинг". Новичкам винного мира лучше брать вино моносортовое — это то, где в составе указан один сорт или один из сортов преобладает на 85%. У каждого сорта своя особенность.

— "Каберне совиньон" — тона чёрной смородины, — поясняет замруководителя "Роскачества" Илья Лоевский. — "Мерло" напоминает об ароматах вишни. "Пино нуар" может дарить широчайшую гамму тонких фруктовых, животных оттенков. Белое "совиньон блан" — оттенки крыжовника, листа смородины. "Шардоне" многолик — от зелёного яблока до тропических фруктов. "Рислинг", как и "пино нуар", сорт прохладного климата и может быть очень лёгким, а под жарким солнцем даёт больше фруктов.

Если же в составе вина на бутылке указаны виноматериалы — это значит, что внутри "винный компот" из разных сортов, это не всегда плохо, но лучше выбрать что-то понятное. Также вино не обязательно должно лежать в погребах десять лет — можно брать и вина этого года. Молодые вина, как правило, дешевле и довольно высокого качества.

Если словосочетания вроде "плач грешницы" или "душа монаха" рождают в вашей душе и желудке самые жуткие ощущения — это неслучайно. Чаще всего это винные напитки. Винные напитки с игривыми названиями и яркими этикетками лучше позабыть как страшный сон. Чаще всего они к вину имеют мало отношения. И что в бутылке — лучше не знать, как лучше не знать начинку пирожка с мясом, приобретённого на полустанке. Правда, есть исключение — если фэнтезийное название дополняют данные о годе выпуска, названии винодельни и сортах винограда (как на этикетке), то покупать можно.

В последнее время набирают популярность российские оригинальные (или, как говорят специалисты, автохтонные) сорта винограда. Они, как правило, звучат забавно — "донской красностоп золотовский", "цимлянский чёрный", "сибирьковый", "крымский кокур белый" или "кефесия". Эти сорта растут только на отечественных почвах и имеют особый вкус и аромат. А то что названия забавные — ничего страшного, ведь серьёзно звучащий "пино нуар" в переводе не что иное, как "чёрная шишка".

Вино может быть: сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Чаще всего под натуральным вином подразумевается сухое. Нижняя планка, с которой специалисты рекомендуют покупать российское вино, — триста рублей.

Реальные вкусы покупателей: за и против

Производители российского вина активно следят за происходящим на рынке. Один из крупнейших производителей — завод "Фанагория" — составляет свой рейтинг отечественных вкусов. На сегодняшний день большинство российских потребителей предпочитает полусладкие вина. Летом и весной — белые, а осенью и зимой — красные.

— Радует наконец и то, что культура пития в России растёт. И сейчас мы всё чаще встречаем людей, отдающих предпочтение сухим сортовым винам, — рассказывает кавист компании "Фанагория" Юлия Лебедева. — Наиболее продаваемые продукты от 200 до 400 рублей — это вина без выдержки. Это неплохо, мы все имеем разные вкусы. И даже те, кто может позволить себе бутылку вина за 1700 рублей, не понимают, почему иногда организм просто не воспринимает её.

Выдержанные вина подходят далеко не всем, поэтому категория от 700 рублей не слишком сильно пользуется популярностью. Радует, что люди перестают бояться покупать российские вина (называя их порошковыми). Всё зависит от специалистов, которые могут правильно рассказать, что Россия производит качественные и хорошие вина.

Те, кто вином торгует, видят ситуацию в другом свете. И процесс привыкания к российским винам идёт небыстро. По словам специалистов ретейлинговых алкогольных компаний, пока россияне к отечественному продукту относятся настороженно. Особенно вдалеке от столицы.

— Картина в регионах такая, — объясняет представитель одной из алкогольных компаний-ретейлеров и бренд-амбассадор L-wine Антон Ермолаев. — Люди российского вина побаиваются. Приличное вино стоит от 500 рублей — за те деньги, которые за него просят, можно купить проверенную и очень приличную по качеству Италию или Испанию. В премиум-сегменте российских вин спрос есть, но крайне небольшой, в основном за счёт чиновников и людей, которым интересно пробовать что-то новое. В низкоценовом сегменте потребитель опять же лучше возьмёт проверенную Грузию или Абхазию.

И, хотя специалисты отмечают качественное улучшение российского виноделия, пока есть ряд вопросов. Главный из которых — почему россияне должны выбирать отечественные вина при похожем соотношении "цена — качество" с иностранными. Хотя курс доллара в последнее время играет на руку отечественным виноделам. И ещё вопрос: как заставить жителей выбрать вино и свергнуть с алкогольного пьедестала водку, которая оставляет потреблению и сухого, и полусладкого, к сожалению, совсем мало места во вкусах россиян.