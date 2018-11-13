После Сталина — Ленин, после Брежнева — Ельцин. История России от юной блондинки

К сожалению, автор видео не сообщил никаких сведений о своей очаровательной собеседнице. А вот она поделилась с ним всем, что знала об истории России XX века. В частности, девушка сообщила, что Великая Отечественная война была при Сталине, а вот Ленин пришёл к власти позже.
Сначала был Сталин, после Сталина был Ленин (Ульянов, он родился 22 апреля, я это помню хорошо), после Ленина был Брежнев, после Брежнева был Ельцин (ой нет, а да, нет, да), а потом Путин
героиня ролика
В какой-то момент оператор ставит девушку в тупик вопросами о Громыко, Андропове и роли Ленина во Второй мировой.
Я не знаю, врать не буду, не надо мне такие фамилии задавать
героиня ролика
Отметим, что комментаторы весьма лояльно отнеслись к уровню эрудиции красавицы. Похоже, зрителей подкупила непосредственность и старательность девушки.
Не все обязаны знать историю. Вот, мужик, ты сам-то очень много знаешь? Есть же молодые, одарённые студенты, которые заткнут тебя по знаниям. Зачем девушку выставлять тупицей, она красива и работает
из комментариев к ролику
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