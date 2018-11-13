После Сталина — Ленин, после Брежнева — Ельцин. История России от юной блондинки

По соцсетям расходится видео, на котором очаровательная блондинка отвечает на вопросы по истории России. По версии девушки, после Сталина правил Ленин, а Ельцин пришёл на смену Брежневу.

К сожалению, автор видео не сообщил никаких сведений о своей очаровательной собеседнице. А вот она поделилась с ним всем, что знала об истории России XX века. В частности, девушка сообщила, что Великая Отечественная война была при Сталине, а вот Ленин пришёл к власти позже.

Сначала был Сталин, после Сталина был Ленин (Ульянов, он родился 22 апреля, я это помню хорошо), после Ленина был Брежнев, после Брежнева был Ельцин (ой нет, а да, нет, да), а потом Путин героиня ролика

В какой-то момент оператор ставит девушку в тупик вопросами о Громыко, Андропове и роли Ленина во Второй мировой.

Я не знаю, врать не буду, не надо мне такие фамилии задавать героиня ролика

Отметим, что комментаторы весьма лояльно отнеслись к уровню эрудиции красавицы. Похоже, зрителей подкупила непосредственность и старательность девушки.