Мышку жалко...

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Мышку жалко...

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На этом видео всё прекрасно: и природа, и девушка, и мощная, огромная хищная птица!
Автор:
СХ
Семен Хафизов
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