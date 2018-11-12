В Сети расходится "видео, которое нужно отправлять всем, кого вы ненавидите"

Именно благодаря такой подписи старое видео с поющей без фонограмы Ольгой Бузовой стало вирусным в "Твиттере".

Ольга Бузова, популярность которой во многом определяется уровнем хейта вокруг её образа, вновь штурмует топы социальных сетей. На этот раз поводом для десятков тысяч ретвитов и лайков стало старое видео, где она... поёт.

Попадание в Сеть роликов без фонограммы, видимо, не входило в планы звезды "Дома-2". Романс на стихи Марины Цветаевой Бузова не просто не вытянула, а, по мнению юзеров, просто опошлила.

Бузову обвинили в том, что она "перестала искать мужика" и решила стать им сама